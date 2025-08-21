Севернокорейските командири, воювали в Русия, се завръщат в родината си

Високопоставени командири на КНДР, воювали във войната на Русия срещу Украйна, са се завърнали в родината си. Това може да показва желанието на Кремъл да преговаря за Украйна, пише The Wall Street Journal.

Повече от десет високопоставени севернокорейски командири са се завърнали от Русия в родината си до 20 август, според снимка, публикувана от Корейската централна информационна агенция (КЦНА).

Военнослужещите са номинирани за държавни награди за „освобождаването на Курската област на Руската федерация“, заяви лидерът на КНДР Ким Чен Ун. „Този ​​резултат осигури за армията титлата и репутацията на най-мощната в света, давайки на всички ясно разбиране за това. Нашата армия сега прави това, което е необходимо да се прави. Тя ще прави това и в бъдеще“, каза севернокорейският лидер.

В прессъобщението на КЦНА се казва, че севернокорейски генерали, офицери и войници, извършили „безсмъртни подвизи“, са номинирани за награди за участие в задгранични военни операции за първи път.

Поне двама от присъстващите - генерал-полковник Ким Йон Бок и генерал-майор Син Гъм Чол - получиха лични благодарности от Владимир Путин на парада на победата в Москва на 9 Май, отбелязва WSJ.

Напускането на севернокорейските командири последва съкращаването на участието на войските на КНДР в бойните действия в руско-украинската война, коментира изданието. Според Майкъл Мадън, експерт по Северна Корея във вашингтонския център „Стимсън“, напускането на командирите на севернокорейската армия ще позволи на Кремъл да избегне усложняване на преговорите за Украйна. „Севернокорейските военни не трябва да се превръщат в ябълка на раздора на масата за преговори“, каза Мадън.

Според южнокорейското разузнаване, севернокорейските войски са участвали в битки само на руска територия - в Курск. Това позволява на Пхенян и Москва да представят сътрудничеството си като спазване на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство, подписан от страните миналата година.

През есента на 2024 г. КНДР изпрати 15 000 войници в Русия. През април началникът на Генералния щаб на Русия Валери Герасимов потвърди за първи път участието на севернокорейски войски в боевете в Курска област „в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство“. В същото време КНДР публично се сбогува с някои от загиналите в Русия войници. Южнокорейското разузнаване оцени общите загуби на севернокорейската армия (ранени и убити) на 4700 души. От тях около 600 войници са убити.