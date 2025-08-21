Най-възрастният професионален играч на Го в Япония се пенсионира на 98 години

Когато Казуко Сугиучи става професионален играч на настолната игра Го, Япония е въвлечена във Втората световна война.

Годината е 1942 г. и по-късно тя печели множество шампионски титли. Сега, след повече от осем десетилетия, Сугиучи се отказва на 98 години.

Го е сложна стратегическа игра, в която играчите се стремят да контролират най-много територия, като поставят черни и бели камъни върху мрежа с 19 линии от всяка страна. Тя произхожда от Китай преди хиляди години и се казва, че има повече възможни ходове от броя на атомите във Вселената.

Родена в префектура Шизуока през 1927 г., Сугиучи е на около 10 години, когато започва да се учи да играе при Кита Фумико (1875–1950), смятана за майката на женското Го в Япония, която е наставлявала много жени играчи.

Сугиучи печели общо десет титли, включително шампионата по Мейдзин за жени четири пъти подред. Нейният рекорд през живота е 635 победи и 970 загуби, с шест равенства.

През април 2024 г. тя става най-възрастната професионална играчка на Го в Япония и достига осми дан. Системата за рангиране на дан се използва в японските бойни изкуства и други състезателни дейности. В Го, дан ранговете показват, че играчът е майстор, и варират от едно до девет.

Предишният рекорд се държеше от покойния ѝ съпруг Масао, който притежаваше девети дан. След пенсионирането си тя ще бъде повишена в девети дан като първата жена, постигнала този ранг.

Тя пропусна последните игри поради лошо здраве и каза, че вече няма издръжливостта за дългите сесии.

„Винаги съм работила усилено с убеждението, че Го е изкуство и занимание за цял живот, но реших, че вече не е възможно да играя шест часа без почивка“, каза Сугиучи пред телевизионния оператор NHK.

„Бих искала да изразя най-дълбоката си благодарност на всички, които са ми проявили доброта през 80-те години, откакто за първи път се стремях да бъда играч на Го.“