Ким Чен Ун нареди ускорено разширяване на ядрения арсенал

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че страната му трябва бързо да разшири ядрения си арсенал, като предупреди, че ежегодните военни учения между САЩ и Южна Корея включват „ядрен елемент“, който според него може да предизвика война, пише Newsweek, позовавайки се на севернокорейските държавни медии.

Корейският полуостров остава в техническо състояние на война от 1953 г., разделен от Демилитаризираната зона на Северна Корея и Южна Корея, когато боевете приключват.

Северна Корея е провела шест ядрени опита от 2006 г. насам. Тя осъжда военните учения между американските сили и техните южнокорейски съюзници като подготовка за инвазия.

В последните си коментари Ким обвини САЩ и Южна Корея, че засилват ученията си и демонстрират „волята си да разпалят война“.

Ким заяви, че „средата за сигурност“ около Северна Корея „става все по-сериозна с всеки изминал ден“ и „изисква от нас да направим радикална и бърза промяна в съществуващата военна теория и практика и бързо разширяване на ядрената експлоатация“, съобщи официалният вестник „Родонг Синмун“, перифразирайки думите му.

Военните учения между САЩ и Южна Корея „винаги са били провокативни и опасни по своята същност, но сериозността им се увеличава от факта, че напоследък те планират военна връзка с ядрения елемент“, каза Ким, съобщава вестник „Родонг“ .

„Засилените военни връзки между САЩ и Република Корея и демонстрацията на мускули са най-очевидната проява на волята им да разпалят война и източникът на разрушаване на мира и сигурността в региона“, каза той, визирайки Южна Корея с инициалите на официалното ѝ име – Република Корея.

Южнокорейските и американските военни започнаха годишните си мащабни летни учения, за да засилят готовността си за борба с нарастващите севернокорейски заплахи.

11-дневната операция „Щит на свободата Улчи“, която съюзниците описват като отбранителна, ще мобилизира 21 000 войници, включително 18 000 южнокорейци, за компютърно симулирани операции на командния пункт и полеви тренировки.

Президентът Доналд Тръмп проведе три срещи с Ким по време на първия си мандат, въпреки че не беше постигнат пробив. По време на предизборната си кампания миналата година Тръмп повдигна въпроса за възобновяване на усилията си да окаже натиск върху Северна Корея да се откаже от ядрените и ракетните си програми.

Съседът и съюзник на Северна Корея, Китай, също призовава за денуклеаризация на Корейския полуостров. Китай не иска Северна Корея да притежава ядрени оръжия, но не иска и САЩ да имат ядрени оръжия в региона.

Говорителка на китайското външно министерство, попитана за намерението на Ким да изгради ядрения си арсенал, заяви, че „фундаменталната позиция на Китай по въпроса за ситуацията на Корейския полуостров не се е променила“.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нинг заяви на редовен брифинг в Пекин: „Надяваме се, че съответните страни могат ясно да видят дълбоко вкоренената причина и същността на проблема с полуострова и да положат съвместни усилия за поддържане на мира и стабилността на полуострова и за насърчаване на политическото уреждане на въпроса.“

Военните учения между САЩ и Южна Корея, „Щит на свободата Улчи“, ще продължат до 28 август.