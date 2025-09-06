Китай завършва пълната си ядрена триада с нова балистична ракета JL-1 (СНИМКИ+ВИДЕО)

На 3 септември Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия за първи път представиха новата балистична ракета JL-1 с ядрено оръжие, базирана на въздуха, като част от първата по рода си демонстрация на пълната ядрена триада на страната, наред с новата балистична ракета JL-3, базирана на подводници, и три класа наземни междуконтинентални балистични ракети с обсег, пише военното издание Military Watch.

JL-1 беше представена по време на парад, отбелязващ 80-годишнината от победата на Китай и съюзниците над Имперска Япония във Втората световна война, и се очаква да бъде оборудвана с китайски стратегически бомбардировачи H-6. Въпреки че флотилията H-6 е значително по-нова от конкурентните бомбардировачи на Русия и Съединените щати, самолетът е значително по-малък и няма междуконтинентален обсег, сравним с американските и руските бомбардировачи като B-2 и Ту-160. Това прави разполагането на далекобойни въздушни ракети особено важно.

China has publicly showcased its new JL-1 air-launched strategic ballistic missile for the first time during a military parade.



While no specifications or capabilities were revealed, the unveiling signals a major step in Beijing’s evolving strategic arsenal.#China pic.twitter.com/H1KGF48q5h — Pakistan Strategic Prism (@PakStratprism) September 3, 2025

Напредъкът в способностите за противовъздушна отбрана означава, че всички класове бомбардировачи в света днес функционират предимно като носители на ракети, като се очаква JL-1 да позволи на бомбардировачите H-6 да поразяват целите си от безопасни разстояния.

H-6 е в експлоатация в по-голям брой от всеки друг бомбардировач в света, с над 270 в експлоатация, докато никой друг клас бомбардировачи няма дори 100 в експлоатация. Самолетът е ценен заради много по-ниските си оперативни разходи и нужди от поддръжка в сравнение с руските и американските конструкции и е подходящ за извършване на ударни операции в Източна Азия.

Самолетите са способни да поразяват цели в континенталната част на Съединените щати, като разчитат на презареждане във въздуха от бързо разрастващия се флот от танкери YY-20 на ВВС , или чрез презареждане във въздушни бази на руска територия, както са правили в миналото. Смята се, че самата JL-1 е частично производна на балистичната ракета със среден обсег DF-21, въпреки че малко се знае за нейните възможности, включително обхвата ѝ и тонажа на бойната ѝ глава.

The DF-61 Intercontinental Ballistic Missile is shown together with other nuclear missiles including JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ. Together, they are for land, air and sea operations. https://t.co/x2KWv2tR6h pic.twitter.com/fCQMpLPsZ1 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Въпреки че държавните медии твърдят, че ракетата JL-1 има обхват от 8000 километра, остава несигурно дали този обхват включва бойния радиус на незаредена H-6, което изглежда по-вероятно, като се има предвид относително малкият размер на ракетата.

В миналото бомбардировачите H-6 са били оборудвани с други класове балистични ракети, като един от самолетите е видян да носи тактически балистични ракети на авиошоуто в Джухай през 2022 г.

Въпреки че наземният стратегически ракетен арсенал на Китай се счита за втори по мощ след този на Русия, подводните и въздушните ядрени възпиращи сили на страната остават далеч по-ограничени от тези на Русия и Съединените щати.

Очаква се JL-1 да използва нововъзникващото лидерство на Китай в ракетните технологии, за да намали разликата във възможностите, което е особено важно, докато много по-големият междуконтинентален стелт бомбардировач H-20 не започне да влиза в експлоатация някъде през 30-те години на миналия век. Това отразява подхода, предприет за укрепване на морските ядрени възпиращи сили на страната, като китайските подводници с балистични ракети от клас 094 са под половината от размера на най-способните си руски аналози и носят значително по-малки арсенали. Въвеждането в експлоатация на ракета JL-3, изстрелвана от подводници, изглежда има за цел да намали разликата във възможностите, докато по-новите подводници от клас 096 не могат да бъдат въведени в експлоатация с напълно еквивалентни възможности на американските и руските си аналози.