Ким Чен Ун: КНДР ще подкрепи изцяло борбата на Русия, насочена към защита на държавния суверенитет

КНДР ще подкрепи изцяло борбата на Русия, насочена към защита на държавния суверенитет и териториалната цялост. Това се казва в обръщение на председателя на Държавния съвет на КНДР Ким Чен Ун.



Както съобщи руското Министерство на отбраната, руският министър на отбраната Андрей Белоусов взе участие в тържествен прием по случай предстоящата 77-та годишнина от основаването на Корейската народнодемократична република на 9 септември. Събитието се проведе на територията на посолството на републиката в Москва.

Думите на Ким Чен Ун бяха предадени от извънредния и пълномощен посланик на КНДР в Руската федерация Син Хон Чхол, уточни руското военно ведомство. „Ще подкрепим изцяло борбата на правителството и армията на народа на Русия, насочена към защита на държавния суверенитет, териториалната цялост и интересите за сигурност. Считаме това и за наш дълг към нашите братя. Ще останем верни на договора между КНДР и Руската федерация“, се казва в изявлението.

Междувременно Ким Чен Ун се завърна в Северна Корея с бронирания си влак.

Поредица от снимки, публикувани от държавните медии, показват как лидерът на Северна Корея, придружаван от дъщеря си Ким Джу-е се завръща със специална влакова композиция обратно в страната.

Дъщеря му беше видяна да го придружава и когато Ким слезе от бронирания си влак при пристигането му в Китай във вторник, но остана извън светлината на прожекторите по време на визитата.

Появата ѝ предизвика спекулации, че тя може да е определена от Ким за негов приемник, начело на управляваната от основаната от Ким Ир Сен семейна династия далекоизточна държава.