Си Дзинпин на среща с Фицо: Надявам се Словакия да продължи да подпомага Пекин в изграждането на отношенията му с ЕС

Китайският президент Си Дзинпин похвали Словакия за „придържането“ ѝ към приятелството с Китай. Си каза на словашкия премиер Роберт Фицо, че се надява Братислава да продължи да подпомага Пекин в изграждането на отношенията му с ЕС.

„Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога“, каза китайският лидер на Фицо, който присъства на грандиозен военен парад в Пекин на 3 септември, демонстриращ военната мощ и дипломатическото влияние на Китай.

Китай разчита на някои държави от ЕС, като Словакия, да застъпват позицията на Пекин в рамките на ЕС, който наложи високи мита върху произведени в Китай електрически превозни средства с обвинения в нелоялна конкуренция. Словакия беше една от петте държави от ЕС, които се противопоставиха на тези мита. Си изрази надеждата Словакия да продължи да играе „позитивна“ роля в насърчаването на отношенията между Китай и ЕС, съобщи официалната новинарска агенция „Синхуа“.

Подобно на Унгария, друга държава членка на ЕС, популистки управляваната Словакия се стреми да привлече инвестиции от китайски фирми, създаващи работни места и продаващи продукция в Европа.

Но за разлика от Будапеща, Братислава е по-бавна в реализирането на ползи от втората по големина икономика в света, като едва миналата година успя да издигне отношенията си с Китай до стратегическо партньорство. Унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто, който представляваше премиера Виктор Орбан на военния парад в Пекин, каза на китайския си колега Ван Йи, че около 31% от китайските инвестиции в Европа през 2024 г. са отишли в Унгария.

Подобно на Унгария, Словакия поддържа тесни връзки с Русия, която осигурява по-голямата част от нуждите ѝ от петрол.

Фицо ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на 5 септември, след като на 2 септември заяви на руския президент Владимир Путин, че иска да нормализира отношенията с Кремъл, дори докато ЕС се стреми да се освободи от руските енергийни доставки, за да накаже Москва за нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г.