Китай показа военна мощ на парада по случай 80-годишнината от края на Втората световна война (ВИДЕО/СНИМКИ)

Китайският президент Си Дзинпин, говорейки преди военния парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война, заяви в сряда, че човечеството днес трябва да избира между мир и война и между диалог и конфронтация.

Китайският лидер призна жертвите и оплака смелите войници, пожертвали живота си за страната. Той също така призова за изкореняване на корените на войната, за да се предотврати повторението на историята.

Парадът започна след неговото обръщение, като войските маршируваха в ритмичен синхрон. На парада бяха показани и ракетният арсенал на Пекин, съвременни изтребители и друга военна техника, част от която за първи път беше публично показана, тъй като Китай се стреми да упражнява по-голямо влияние на световната сцена.

Към президента Си Дзинпин се присъединиха двама гости на парада - руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, които пристигнаха на историческата порта на Тянанмън, за да гледат парада.

Тримата лидери се изкачиха в частна зона на наблюдателната площадка с изглед към площад Тянанмън, за да гледат церемонията.

Малко след началото на парада, президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели собствените си мнения по случая в Truth Social.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си Дзинпин на Китай ще спомене огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати оказаха на Китай, за да му помогнат да осигури СВОБОДАТА си от много неприятелски чуждестранен нашественик“, попита Тръмп.

„Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната Храброст и Саможертва!“

В обръщението си Си не спомена Съединените щати по име, но изрази благодарност към чуждестранните държави, които помогнаха на Китай да се противопостави на японската инвазия по време на Втората световна война.

„Нека президентът Си и прекрасният народ на Китай имат прекрасен и траен ден на празненство. Моля, предайте най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничите срещу Съединените американски щати“, каза Тръмп в края на публикацията си.

Няма незабавен коментар от Пекин относно забележките на президента на САЩ.

Във вътрешния план отбелязването на годишнината е начин да се покаже колко далеч е стигнал Китай. Пекин беше основен фронт във войната, факт, често пренебрегван в разкази, които се фокусират повече върху борбата за Европа и военноморските битки на САЩ в Тихия океан. Японско нашествие преди войната и самият конфликт убиха милиони китайци.

Военният парад е и демонстрация на сила, целяща да засили подкрепата за Комунистическата партия и нейния лидер Си Цзинпин, както и начин да се представи като глобална алтернатива на доминираната от САЩ следвоенна епоха.

Церемонията започна с артилерийски залп от 80 оръдия, за да отбележи 80-годишнината от края на войната. След това беше последван от националния химн, „Маршът на доброволците“, песен, композирана през 1935 г. по време на ранните години на съпротивата срещу японските сили.