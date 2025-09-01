Мога да направя живота ви по-добър, заяви президентът Си пред антизападния алианс

Президентът Си очерта икономическа визия за своята „алтернативна“ група от незападни сили, докато членовете ѝ се борят с вълна от санкции и тарифи от Вашингтон и неговите съюзници.

Си приветства лидерите на Русия, Иран, Индия и други евразийски държави на среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която води кампания за по-голяма роля на незападните сили на световната сцена.

Няколко лидери се оплакаха, че са изправени пред нарастващата заплаха от санкции на САЩ и ЕС. Държавите-членки включват западни „черни змии“ като Иран, Русия и Беларус, но дори предполагаеми приятели на Запада като Индия са изправени пред осакатяващи тарифи от президента Тръмп, отчасти заради връзките им с Москва.

ШОС, понякога описвана като „анти-НАТО“, въпреки че отхвърля този термин, често е обвинявана, че е малко повече от място за разговори за държави, засегнати от политиката на САЩ. Въпреки това, в своята встъпителна реч в понеделник сутринта, Си поиска тя да поеме по-икономическа роля, заявявайки, че трябва да създаде своя собствена банка за развитие, която да насърчава взаимните инвестиции. Той също така предложи безвъзмездни средства, заеми на стойност 1,4 милиарда долара и проекти за развитие на държавите членки.

„Китай винаги съобразява развитието си с това на ШОС и със стремежа на народите на държавите членки за по-добър живот“, каза той. Той добави обещания за съвместен център за насърчаване на изкуствения интелект, в който Китай се превръща в световен лидер.

ШОС, която включва петте централноазиатски държави Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, е основана през 2001 г. и нейният практически опит е кратък. Той няма специфична роля в областта на сигурността, дипломатическа или все още икономическа роля, въпреки че има множество работни групи за обсъждане на области от общ интерес.

Въпреки това, Си видя възможност в очевидната решимост на Тръмп да действа като нарушител на глобалните норми.

Китай отдавна настоява САЩ и Западът да отслабят това, което вижда като задушаваща хватка върху глобални институции като ООН и Международния валутен фонд.

Сега Пекин използва недоверието на Тръмп към тези институции, за да твърди, че е ангажиран, за разлика от Тръмп, с установения световен ред и че световният ред трябва да бъде реформиран, за да даде на „глобалния юг“ повече правомощия.

Това е и отдавна заявена цел на Нарендра Моди, индийския премиер. Моди се е сблъсквал сериозно със Си в миналото, но е изправен пред огромни тарифи от Тръмп заради отказа си да бойкотира руския петрол. Той беше посрещнат с отворени обятия на срещата, първото му посещение в Китай от седем години.

Той влезе в главната зала на събранието в пристанищния град Тиендзин, държейки за ръка президента Путин. Двамата лидери проведоха и частна среща, на която Моди нарече приятелството на страните си „специално и привилегировано“. Моди обаче призова и за окончателно прекратяване на войната в Украйна.

Путин, който е изправен пред нарастващи проблеми с финансирането на военните си усилия в светлината на западните санкции, също така насърчи връзка между икономическото развитие на държавите-членки и поемането на американско стратегическо господство.

Той използва срещата, за да очертае своята версия за събитията в Украйна, а именно, че нахлуването е било просто защитен акт, за да се предотврати попадането ѝ в злонамерените лапи на НАТО и САЩ. Той каза, че Евразия се нуждае от нова система за сигурност, изпращайки послание до западноевропейските страни, които все още зависят от отношенията със САЩ.

„Тази система за сигурност, за разлика от евроцентричните и евроатлантическите модели, би отчитала истински интересите на широк кръг държави, би била наистина балансирана и не би позволявала на една държава да гарантира собствената си сигурност за сметка на други", заяви Путин.

В речта си президентът на Беларус Лукашенко специално призова ШОС да предприеме мерки за защита на държавите от международни санкции. Те включват стандартни теми на ШОС, като например насърчаване на търговията във валутите на държавите-членки, а не в долара, и инвестиции между държавите-членки на ШОС.

ШОС се разглежда предимно като група, свързана със сигурността и политиката, а не с икономиката. Въпреки това, откакто започна дейността си през 2001 г., тя разшири членството си, за да включи държави със съперничещи си демократични системи на тази на Китай, като Индия, и държави, които са се сблъсквали военно, като Индия и Пакистан.

Присъствието на Моди е отчасти пренебрежение към Тръмп заради тарифната му политика, но също така и отражение на това, че Индия, подобно на Китай, иска да пребалансира „глобалното управление“, за да отрази желанието на развиващите се страни да се възползват от световната търговия, без да се подчиняват на интересите на САЩ.

Забележително е, че Моди няма да продължи със Си и Путин към гигантския военен парад на площад Тянанмън в сряда, по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Индия все още разглежда териториалните претенции на Китай върху общата им граница в Хималаите като военна заплаха.

Андрю Маршал, анализатор на отношенията на Китай с развиващите се страни в мозъчния тръст German Marshall Fund, заяви, че икономическите въпроси са една от областите, в които Китай може да реши трудния проблем - опитвайки се да разшири ролята на ШОС, без да отчуждава членовете, които също ценят отношенията си със Запада.

Си също така е в състояние да използва съмненията, внушени в страни като Индия от непредсказуемата търговска политика на Тръмп. „ШОС не е оптималното средство за икономическо сътрудничество, но това е рамка за страни, които искат да търгуват помежду си в настоящата обстановка“, каза той.

Парадът в сряда ще има различен списък с участници в други отношения, освен отсъствието на Моди. Ким Чен Ун, лидерът на Северна Корея, тръгна с влак за Пекин в понеделник, за да заеме мястото си на подиума.

Според съобщенията, Ким и Путин ще имат почетни места от двете страни на Си, изпращайки силно послание към Тръмп, който се очаква да посети Пекин по-късно тази година.