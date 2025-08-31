Си Дзинпин: Китай ще се противопостави решително на опитите за изопачаване на историята на Втората световна война

Китайските власти и народ ще се противопоставят решително на опитите за изопачаване на историята на Втората световна война, заяви китайският президент Си Дзинпин.

„Всеки опит за отричане, изопачаване или дори разкрасяване на историята на инвазията ще срещне решителна съпротива от китайския народ и всички народи по света. Необходимо е да се отстоява правилната историческа гледна точка за Втората световна война, да се защитава авторитетът и позицията на ООН и твърдо да се защитават постиженията на победата в тази война“, цитира Централната телевизия на Китай откъси от анализ на Си Дзинпин, който ще бъде публикувана на 1 септември в партийното списание „Цюши“.

Както уточняма председателят на КНР, Войната за съпротива срещу японската агресия е „най-дългата, най-голямата и най-кървавата борба за национално освобождение, която китайският народ е водил срещу чуждестранни нашественици в съвремието“.

Според Си Дзинпин, великият дух на съпротива срещу агресорите е „безценен духовен актив на китайския народ, който завинаги служи като мощен стимул за преодоляване на всички трудности и стремеж към великото възраждане на китайската нация“.

„Трябва да поддържаме този дух, да преодоляваме всички трудности с решителност и смелост, да не им се предаваме, да се борим смело, да успяваме в съзиданието и неуморно да се стремим към национално възраждане, докато не постигнем окончателна победа“, подчерта Си Дзинпин.

На 3 септември в Пекин ще се проведе мащабен парад по случай 80-годишнината от победата над фашизма във Втората световна война. Руският президент Владимир Путин ще бъде основен гост на събитието. На церемонията, която ще продължи 70 минути, ще присъстват руският лидер, заедно с председателя на КНР Си Дзинпин, лидера на КНДР Ким Чен Ун и държавни и правителствени глави от 24 други държави. По време на това мащабно военно шествие Народно-освободителната армия на Китай ще представи традиционни видове войски и нови родове въоръжени сили - 45 екипажа, съвременни ракетни технологии, танкове, самолети и произведени в страната безпилотни системи.