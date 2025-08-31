Путин пристигна в Китай: Какво цели с безпрецедентната си визита?

Руският президент Владимир Путин пристигна на летище „Бинхай“ в Тиендзин, където започва четиридневното посещение на руския лидер в Китай. По покана на китайския президент Си Дзинпин руският лидер ще посети два града - Тиендзин и Пекин.

На летището Путин беше посрещнат от почетна охрана

Слизайки от самолета, държавният глава беше очакван от члена на Политбюро и секретар на партийния комитет на Тиендзин Чен Мин'ер, извънредния и пълномощен посланик на Русия в Китай Игор Моргулов и висши дипломатически служители от руските мисии в Китай.

🇷🇺🇨🇳 President Vladimir Putin’s arrives in Tianjin, China!!



An honor guard lined the tarmac as the Russian president touched down ahead of a four-day visit for:

• The Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit

• The 80th anniversary parade marking WWII Victory

•… pic.twitter.com/VTnXOJW2Ks — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 31, 2025

Путин се ръкува с делегацията, качи се в президентския Aurus и тръгна за предоставената му резиденция. Руският държавен глава обикновено пътува с колата си с руски регистрационни номера при всякакви пътувания, включително и в чужбина. И този път: президентската лимузина беше специално докарана от Русия, но регистрационните ѝ номера бяха заменени с китайски дипломатически регистрационни номера.

По време на пътуването, което се очаква да продължи почти седмица – необичайно дълго за руския лидер – той ще присъства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, ще проведе разговори със Си Дзинпин и ще присъства на военния парад за Деня на победата в Пекин, отбелязващ 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война, където Путин ще бъде главен гост заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и лидерите на Иран и Куба.

Анализаторите казват, че ключовата точка в дневния ред ще бъде Путин и Си да съгласуват позициите си относно войната в Украйна, на фона на усилията на САЩ за прекратяване на боевете.

„Това е важен момент за тях да обсъдят посоката, в която се развива войната, и каква е вероятността тя да бъде спряна в близко бъдеще“, каза Александър Габуев, директор на Центъра за Русия и Евразия „Карнеги“.

По думите му Москва иска да знае дали може да очаква допълнителна помощ от Китай и как би реагирал Пекин, ако САЩ я помолят да окаже натиск върху Русия да прекрати боевете.

„Двамата лидери трябва да сравнят вижданията си и да се уверят, че са на една и съща дължина на вълната. Това е важно, защото войната се превърна в един от основните стълбове на отношенията им“, допълни той.

Китай се превърна в икономически спасителен пояс за Русия по време на войната в Украйна, а Киев е все по-открит относно това, което нарича пряка китайска подкрепа за военните усилия на Москва.

Двустранната търговия нарасна до над 240 милиарда долара миналата година, с две трети повече, отколкото преди нахлуването в Украйна през 2022 г. Пекин сега е най-големият купувач на руски петрол и въглища и скоро ще изпревари Европа като основен пазар на природен газ за Москва.

"Зависимостта на Русия от Китай е малко вероятно да изчезне, дори ако боевете спрат", на мнение е Габуев. „Русия иска да знае дали Китай ще купува повече петрол и газ в дългосрочен план.“

Въпреки че търговията достигна рекордно високо ниво през 2024 г., оттогава тя намаля на фона на спада в износа на руски петрол за Китай, тенденция, която Путин ще се стреми да обърне в Пекин. По-конкретно, очаква се двете страни да обсъдят отдавна предложения газопровод „Силата на Сибир-2“ и плановете за разширяване на съществуващата петролна връзка с Китай.

Разговорите вероятно ще се завъртят и около задълбочаването на военното сътрудничество между Пекин и Москва, развитие, което разтревожи западните правителства. Въпреки че Китай не е предоставил пряка военна помощ, американски представители твърдят, че Пекин е предоставил около 70% от машинните инструменти и 90% от полупроводниците, от които Русия се нуждае, за да възстанови военната си машина. В замяна се смята, че Китай ще получи помощ в чувствителни отбранителни технологии.

Китай твърди, че е неутрален посредник във войната в Украйна, но двете страни се сближиха от началото на инвазията. Русия наскоро предложи Пекин да бъде сред гарантите за сигурността на Украйна, възраждайки предложение, първоначално предложено от руски преговарящи по време на преговорите в Турция през пролетта на 2022 г. Киев вероятно ще гледа на идеята със скептицизъм.