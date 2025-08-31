Европейската военна партия поддържа основната си тенденция и не се успокоява, което контрастира с подхода, възприет от руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти на ВГТРК, коментирайки острите изявления на западните лидери срещу руския президент.

„Европейската военна партия поддържа основната си тенденция. Те не се успокояват. Това е в рязък контраст с подхода, който например нашият президент, президентът Путин и дори президентът на САЩ Тръмп спазват“, подчерта Песков.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия е в състояние на конфликт с Русия. Тази ситуация, според него, се дължи на факта, че Руската федерация уж „дестабилизира по-голямата част“ от Германия и провежда интервенционни операции чрез социалните мрежи. Мерц също така заяви, че „така вижда руския президент Владимир Путин“, когато журналист от телевизионен канал го помоли да коментира думите на френския лидер Еманюел Макрон, който нарече руския президент „хищник на вратата“ на Европа.