Путин тества ядрена ракета в Арктика, тя има неограничен обсег

Русия тества крилата ракета с ядрен двигател „Буревестник“ във военновъздушната база Рогачево, съобщава Newsweek.

Barents Observer проучи сателитни снимки, показващи самолети, пристигащи и заминаващи от Рогачево, военната авиобаза на южния остров Нова Земя, през първите три седмици на август.

Сред самолетите, които привлякоха интерес, беше пристигането на „Бариев А-50У“, самолет за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство, който според телеграм канала AviVector най-вероятно е прелетял на север от авиобаза „Северни“ близо до град Иваново.

Този самолет рядко е виждан в руската Арктика от началото на пълномащабната война срещу Украйна.

Доцент Ларс Педер Хага от Норвежката военновъздушна академия е експерт по руската военна авиация. Той казва, че радарният самолет може да е в района, за да следи моделите на полета на ракетата „Буревестник“, съобщава thebarentobserver.com.

„Той може да е там, за да проследява и прави измервания на самия полет на ракетата, но може би е по-вероятно да наблюдава и координира полетните операции във връзка с тестовете“, казва Хага пред Barents Observer.

Други самолети, забелязани наскоро във военновъздушната база Рогачево, включват Ан-72, Ан-26 и транспортен самолет Ил-76. Два многоцелеви изтребителя Су-35С са базирани в базата от известно време. В момента на летището има 8 хеликоптера, използвани за транспортиране на персонал и оборудване както до Панково, така и до Северни. Последното е селище на брега на Маточкинския проток, което обслужва полигона за изпитания на ядрени оръжия.

И накрая, двата гигантски самолета Ил-976 SKIP на Росатом все още са в Рогачево. Самолетите са лесни за забелязване на сателитни изображения поради размера и синия си фюзелаж.

Ларс Педер Хага казва, че тези самолети са специално построени за наблюдение и извършване на измервания във връзка с ядрени ракетни изпитания. „Два от трите съществуващи самолета официално принадлежат на Росатом“, обяснява той.

„Ако се проведе изпитание на ракети, можем да очакваме интензивна активност на самолетите едновременно, SKIP-ове ще летят, за да наблюдават полета, изтребители могат да бъдат във въздуха или в повишена готовност, за да посрещнат чуждестранен разузнавателен самолет или да проследят визуално изпитателната стрелба, а може да има и хеликоптери, готови за спасяване и за събиране на останките от ракета, която попадне във водата или земята“, казва Хага.

Нито военни, нито хора от държавната ядрена корпорация „Росатом“ са говорили публично за случилото се на „Нова земя“ през последните три седмици.

Единствената информация за полета от региона дойде миналата седмица, когато военното министерство съобщи за мисия на стратегически бомбардировачи ТУ-95МС над Баренцово море.

Видеото показва, че един от самолетите е носил крилата ракета Х-101 под крилото си, докато е излитал от авиобазата Оленя на полуостров Кола.

Украински Telegram канал съобщи, че бомбардировачите са били заредени с гориво във въздуха от самолет-цистерна Ил-76, излетял от авиобаза Рогачево. Тази информация обаче не е потвърдена от други източници.

Затворено за цивилни

Както беше съобщено по-рано, обширна зона западно от Нова Земя е затворена за граждански въздушен трафик с NOTAm (Известие до летците) до 25 август. Руската Арктическа крайбрежна администрация, базирана в Мурманск, също е издала предупреждения към моряците за североизточните части на Баренцово море.

Рибарите или танкерите за втечнен природен газ, плаващи в тези води, е за предпочитане да стоят настрана, когато ракета с ядрен двигател се разбие в морето.

През лятото на полигона Панково, където се намира ракетната платформа „Буревестник“, имаше интензивна активност. Много от корабите, за които Barents Observer съобщи в началото на август, все още са в района, на стратегически наблюдателни позиции северно от Панково.

До неделната сутрин, 24 август, в затворената зона на западния бряг на архипелага имаше девет кораба. Някои от тях наскоро бяха отплавали от Карско море през пролива Маточкин, тясното водно пространство, което разделя северните и южните острови на Нова Земя.

Някои от корабите доставят провизии до Панково от Архангелск. Други очевидно имат различни причини да се намират в затворената зона. Не е известно дали тези кораби са там просто за наблюдение или дали някой от тях е позициониран да извади разбила се ракета от морското дъно.

Баренцово море е дълбоко около 100 до 200 метра по западния бряг на Нова Земя.

Предишни тестове неуспешни

„Буревестник“ има лоши резултати от тестовете. През 2018 г., малко след като Владимир Путин за първи път показа видео от тестовото изстрелване на ракетата на Нова Земя, базираната в Норвегия екологична група „Белона“ предположи, че мистериозната радиация, измерена в северния въздух през зимата, идва от откритата активна зона на реактора.

По-късно същата година, доклад на американското разузнаване заяви, че ракета с ядрен двигател, изстреляна през 2017 г., е била изгубена в морето и че Русия ще изпрати мисия за търсене и възстановяване, за да се опита да извади разбитата ракета от морското дъно.

Все още не е ясно дали разбитата ракета, спомената в доклада от 2018 г., е тази от Нова Земя или е тази, която на следващата година попадна в заглавията на световните медии.

Експлозията в Ненокса

„Баренц Обзървър“ беше първото издание, което съобщи за експлозията в Бяло море, близо до град Ненкоса, на 8 август 2019 г., при която загинаха петима експерти на „Росатом“ и се появи внезапно повишаване на радиацията в близкия град Северодвинск.

Експлозията е станала на борда на баржа малко след като реакторният блок е бил изваден от морското дъно.

Независимо дали ще има инциденти или не, самото тестване на крилата ракета с реакторно задвижване ще доведе до изпускане на радиоактивност, тъй като високообогатената уранова сърцевина няма затворен охладителен контур, а използва въздух за охлаждане по време на полет.

„Тестването представлява риск от инциденти и локални радиоактивни емисии“, заяви Норвежката разузнавателна служба (NIS) в доклада си за оценка на заплахите, публикуван миналата есен. NIS заяви, че очаква тестовете както на ракети, така и на торпеда в руските региони близо до Норвегия да продължат.

Изминаха седем години, откакто Путин се похвали с новата руска ракета в обръщението си към Федералното събрание. Тя е „непобедима“ за всяка система за противоракетна отбрана, защото може да се ориентира след изстрелване и има „почти неограничен“ междуконтинентален обхват, каза той.

„Никой няма нещо подобно“, каза Путин едновременно с видео анимация, показана на големи екрани зад него.

В петък Путин отлетя за Саров, затворения град в област Нижни Новгород, известен като център за ядрени изследвания. Това е градът, където са погребани петте ковчега с телата на експерти, загинали при експлозията в Ненокса през 2019 г.