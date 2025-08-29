„Ростех“: Гаубицата 2С7М е способна да превърне вражеските танкове в скрап

Руската самоходна артилерийска установка (САУ) 2С7М "Малка" с голям обсег превръща вражески танкове в скрап с огневата си мощ, съобщи Ростех.

„203-милиметровите снаряди „Малка“ имат голяма разрушителна сила. Гаубицата може да „събори“ укрепен обект, да обърне бронирана техника с главата надолу и да превърне танк в скрап“, заявиха от „Ростех“.

Както отбелязват от държавната корпорация, инсталацията непрекъснато се модернизира, като се вземат предвид желанията на военнослужещите, изпълняващи бойни задачи в зоната на СВО. Те уточниха, че наскоро „Малка“ е получила ново шаси и електроника - устройства за комуникация, управление и наблюдение.

Освен това, „Ростех“ подчерта, че при необходимост самоходната гаубица „Малка“ е способна да нанесе щети на разстояние над 20 км. Пресслужбата припомни, че снарядът на установката тежи над 100 кг и запазва смъртоносното си действие в радиус до 100 м.

Самоходното оръдие „Малка“ е модернизирана версия на самоходното оръдие 2С7 „Пион“, разработено през 80-те години на миналия век и все още смятано за едно от най-мощните в света.

Основното предназначение на самоходната артилерийска установка е да унищожава важни цели и вражески съоръжения в тактическата дълбочина на отбраната зад фронтовата линия. Скорострелността на оръдието е до 2,5 изстрела в минута, обсегът е около 50 км.