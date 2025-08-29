„Искандер“ на руските въоръжени сили унищожи комплекса „Нептун“ на украинската армия

Военнослужещи от руските въоръжени сили унищожиха комплекс „Нептун“ на украинските въоръжени сили в Запорожка област с удар от оперативно-тактически ракетен комплекс „Искандер“. Това съобщи руското Министерство на отбраната, което публикува кадри от обективния контрол.

„В резултат на удара с ракета от оперативно-тактическата ракетна система „Искандер“ с високофугасна бойна глава, ракетната система „Нептун“ е напълно унищожена заедно с боен разчет от 10 военнослужещи от украинските въоръжени сили“, съобщиха там, публикувайки кадри от района на селището Любицко в Запорожка област.