Предстоящото посещение на руския президент Владимир Путин в Китай ще бъде важен крайъгълен камък за двустранните отношения и манифест в защита на мира. Това заяви китайският посланик в Русия Джан Ханхуи в интервю, публикувано в новия брой на списанието „EurasianMouth“.

„Това е манифест на епохата в защита на мира и прогреса на човечеството, доказателство за продължаването на традиционното приятелство между нашите народи, важна възможност да се поучим от миналото и да създадем по-добро бъдеще, което има дълбоко значение. Това събитие със сигурност ще се превърне във важен крайъгълен камък в историята на двустранните отношения“, отбеляза той.

Дипломатът припомни, че през май тази година китайският президент Си Цзинпин направи държавно посещение в Русия, за да участва в тържествените събития, посветени на 80-годишнината от победата във Великата отечествена война, а Путин скоро ще посети Китай, за да участва в тържествена среща в чест на 80-годишнината от победата в китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и победата във световната антифашистка война

„Тези исторически взаимни посещения на държавните глави не само ясно демонстрират високото ниво на китайско-руските отношения в новата ера, но са и знак на дълбоко уважение към нашата обща историческа памет и подвига на победата“, подчерта посланикът.

На 3 септември в Пекин ще се проведе мащабен парад, на който ще присъстват руският президент Владимир Путин, китайският президент Си Цзинпин и лидерите на редица други страни. Церемонията ще продължи 70 минути, през които Народната освободителна армия на Китай ще представи традиционни видове войски и нови видове въоръжени сили – 45 екипажа, съвременни ракетни технологии, танкове, самолети и безпилотни системи от национално производство. Китайските власти организират такива събития на централния площад „Тянанмън“ от 1949 г., когато е създадена Китайската народна република. Последният път такова събитие, в което участваха около 15 хиляди души, се състоя на 1 октомври 2019 г. в чест на 70-годишнината от основаването на Китайската народна република.