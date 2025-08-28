Руските въоръжени сили нанасят удари само по военни обекти и спомагателни съоръжения на украинските въоръжени сили.

Това заяви официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова относно медийните съобщения за призоваването на представител на руската дипломатическа мисия към Европейския съюз в Европейската служба за външни работи във връзка с щетите по сградата на мисията на ЕС в Киев в резултат на ракетни атаки снощи.

„Във връзка с гореспоменатите съобщения бихме искали още веднъж да потвърдим, че руските въоръжени сили нанасят удари само по военни обекти и спомагателни съоръжения на украинските въоръжени сили. Щетите по гражданската инфраструктура са резултат от използването от Киев на системи за противовъздушна отбрана и системи за електронна война“, отбеляза дипломатът.

Според Захарова, шумът, вдигнат от официални представители на ЕС и свързани с ЕС медии относно предполагаемите руски атаки срещу граждански обекти, е в рязък контраст с липсата на реакция от страна на ръководството на ЕС и неговите държави членки на систематичния целенасочен обстрел на гражданска инфраструктура от украинските въоръжени сили и терористичните актове на киевския режим на територията на Руската федерация, съпроводени с жертви сред цивилното население.

„Всичко това, въпреки факта, че многократно сме цитирали съответните факти на различни международни площадки, включително ООН и ОССЕ. Тази позиция беше предадена на ЕС от изпълняващия длъжността постоянен представител на Руската федерация в Европейския съюз“, заяви представителят на руското дипломатическо ведомство.