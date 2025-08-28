Путин, Ким Чен Ун и Си Дзинпин ще се съберат в Китай за 80-годишнината от края на Втората световна война

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун и руският президент Владимир Путин ще бъдат сред 26-те държавни глави, които ще пътуват до Китай на 3 септември за военен парад по случай 80-годишнината от края на Втората световна война, според китайското външно министерство.

През юни помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин ще бъде в Китай четири дни и че посещението му ще включва „всеобхватни двустранни разговори“. На 27 август говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи посещението като „наистина безпрецедентно“ и потвърди, че подготовката е в ход.

Ройтерс отбеляза, че срещата на Путин и Ким в Пекин ще бъде първата им публична изява заедно с китайския президент Си Дзинпин, описвайки събитието като „демонстрация на колективно неподчинение на фона на западния натиск“.