Самолети на НАТО са преследвали руска подводница, която е заплашвала американски самолетоносач

Великобритания, САЩ и Норвегия започнаха мащабна операция по издирване на руска подводница, която с действията си заплашваше най-големия самолетоносач в света - USS Gerald R. Ford, пише Newsweek.

Самолетите за преследване на подводници „Посейдон“ са извършили 27 мисии за проучване на Норвежко море от неделя насам.

Кралските военновъздушни сили (RAF) са провели осем полета на P-8A Poseidon от базата Лосимът в Шотландия.

Норвежките военновъздушни сили изстреляха три ракети от авиобаза Евенес, близо до Нарвик, в Северния полярен кръг.

Американският флот използва база в Исландия, но мащабът на операцията включваше и два американски самолета „Посейдон“ от Сицилия.

Морските патрулни самолети „Посейдон“ са въоръжени с набор от свръхсекретни сензори, торпеда, ракети и сонари, които могат да изстрелват в океана, за да слушат звуците на подводници.

Източник от отбраната заяви, че мисията е била „изключително необичайна“, според The Sun.

Това се случва, докато ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford, най-голямата в света, се обучаваше заедно с норвежкия флот в учения в Северно море.

Министерството на отбраната потвърди, че става въпрос за операция, а не за учение, но отказа да разкрие подробности.

Бившият капитан на подводница Райън Рамзи каза: „Това е демонстрация от страна на НАТО, че те контролират ситуацията.“ „Или вече са открили подводницата или подводниците и ги държат. Или все още не са ги открили и трябва да се доберат до тях.“

Том Шарп, бивш командир на ВМС, каза: „Изглежда, че са открили руска подводница и я атакуват. Тя изпраща съобщение до Русия: „Ще се видим.“

Повечето самолети „Посейдон“ изключиха транспондерите си, за да не разкрият позициите си, когато се приближат до зоната за търсене.

Но уебсайтове за проследяване на полети показаха, че самолет „Посейдон“ на Кралските военновъздушни сили е прекарал часове в полет над Норвежко море, на 60 мили западно от Лофотенските острови, където морското дъно се спуска с хиляда фута.

Мисията е започнала около 19:00 часа в неделя и е продължила почти 48 часа. Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Британските самолети P-8 Poseidon непрекъснато работят по операции, защитавайки националните интереси и поддържайки безопасността на Обединеното кралство и нашите съюзници. От съображения за сигурност няма да коментираме оперативните подробности.“

Това не е първият път, в който руски подводници предизвикват НАТО. На 4 юли руска подводница беше забелязана да преминава стратегически през Ламанша - критична точка на морска блокада, която е следена отблизо от ВМС на САЩ и съюзниците от НАТО.

Действието на подводницата е заснето и показва какво означават подобни предизвикателства за глобалната сигурност и играта на „военноморски шах“, която се играе под вълните.



С нарастването на напрежението по ключови водни пътища, военноморското присъствие е от решаващо значение в области, важни за световната морска сигурност.