Стив Уиткоф: САЩ искат да намерят подход за уреждане на конфликта в Украйна до края на годината

Още тази седмица ще се срещне с представители на Украйна в Ню Йорк

Съединените щати се надяват, че до края на 2025 г. ще могат да разработят подход, необходим за постигане на мирно уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии Стив Уиткоф.

„Имаме технически екипи, които работят по това и се надяваме, че до края на годината, а може би и много по-рано, ще можем да намерим съставките за това мирно споразумение“, каза той пред Fox News.

Стив Уиткоф заяви още, че тази седмица ще се срещне с представители на Украйна в Ню Йорк, като добави, че Вашингтон продължава да води преговори с Русия, тъй като САЩ се стреми да сложи край навойната на Москва в Украйна.

„Тази седмица ще се срещна с украинците. Ще се срещна с тях тази седмица в Ню Йорк, а това е важен сигнал. Говорим с руснаците всеки ден“, заяви Уиткоф в предаването „Special Report with Bret Baier“ на Fox News.

Уиткоф заяви, че според него руският президент Владимир Путин иска да сложи край на войната, пише Reuters.

„Мисля, че той, Путин, е положил добросъвестни усилия да се ангажира. Той определено го направи на срещата на върха в Аляска. Но това е много сложен конфликт“, каза Уиткоф.

Президентът Доналд Тръмп проведе среща на върха с Путин в Аляска на 15 август и среща с украинския президент Володимир Зеленски, както и с лидерите на НАТО и европейските лидери в Белия дом на 18 август.

След тези срещи Тръмп заяви, че Зеленски и Путин ще проведат двустранна среща преди тристранна среща, в която ще участва и Тръмп. Зеленски заяви, че Русия прави всичко възможно, за да попречи на срещата между него и Путин, докато Русия твърди, че дневният ред за такава среща не е готов.