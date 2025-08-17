Стив Уиткоф: Украйна може да получи от САЩ гаранции, подобни на член 5 на НАТО, Русия е съгласна

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф обяви, че Русия е посочила, че може да се съгласи Вашингтон, заедно с европейски държави, да предостави специални гаранции за сигурност за Украйна, подобни на Член 5 на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

В интервю за CNN след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, Уиткоф отбеляза, че "за първи път чуваме руснаците да се съгласяват с това".

Според специалния пратеник по време на разговорите в Путин се е съгласил, че трябва да бъде позволено на САЩ и европейските съюзници на Киев да предложат гаранции за сигурност на Украйна.

"Успяхме да постигнем следния компромис: САЩ да може да осигури защита, подобна на регламентираната от Член 5 (на устава на НАТО), което е една от същинските причини Украйна да иска да се присъедини към НАТО", заяви Уиткоф в предаването "Състоянието на Съюза" ("State of the Union") по Си Ен Ен. Пратеникът на Тръмп посочи, че за първи път чува как руският президент се съгласява с това.

По думите му единомислието на Путин и Тръмп по въпроса за "надеждните гаранции за сигурността" на Украйна е "кардинална промяна" на ситуацията. Уиткоф допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Според Стив Уиткоф, Русия е направила "някои отстъпки" по отношение на пет украински региона, които са от основно значение за войната на Москва срещу Украйна.

"Руснаците направиха определени отстъпки на масата, касаещи пет области в Украйна. Има съществена дискусия относно Донецк и това какво ще се случи там", каза той пред американската телевизия.

И допълни, че Русия е обещала да обвърже законодателно задължението си да не се стреми към завземането на повече територии в Украйна.

Уиткоф присъства заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на срещата на 15 август в Анкоридж между Тръмп и Путин.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза по телевизия CBS, че САЩ ще продължат да се опитват да създадат ситуация, която да помогне за прекратяване на войната в Украйна, но това може да не е възможно.

"Ако мирът не е възможен тук и това просто ще продължи като война, хората ще продължат да умират с хиляди... за съжаление може да се окажем там, но не искаме да се окажем там", отбеляза Рубио.

„В крайна сметка, ако не успеем да постигнем споразумение тук, ще има последици“, предупреди държавният секретар на САЩ, като визира възможното „одобряване на нови санкции“ срещу Русия.