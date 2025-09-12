Унгария и Словакия трябва да се откажат от руския газ, заяви енергийният министър на САЩ

Вашингтон призова страните от Г-7 и ЕС да се присъединят към митата срещу Китай и Индия заради покупките на петрол от Русия

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт призова последните купувачи на руски изкопаеми горива от Европейския съюз да се откажат от кампанията си срещу усилията на ЕС за прекратяване на енергийната зависимост от Москва и вместо това да купуват от Америка.

Говорейки в петък на събитие в Брюксел, Райт заяви, че би било за предпочитане Европа да получава доставките си от „своите приятели“, пише Politico.

На въпрос дали страни като Унгария и Словакия, които се противопоставиха на усилията на Европейската комисия за постепенно спиране на руския газ, трябва най-накрая да прекратят отношенията си с Кремъл, Райт отговори „абсолютно“.

„Искаме да изместим целия руски газ. Президент Тръмп, Америка и всички държави от ЕС, искаме да сложим край на руско-украинската война“, каза Райт. „Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази кръвоносна война, толкова по-добре за всички нас. Така че отговорът на въпроса ви е: абсолютно.“

Министърът призова европейските страни също така да намерят алтернативи на руската атомна енергия, заявявайки, че „искаме да видим ядрени технологии, идващи от Съединените щати или от самия ЕС“.

Междувременно, министерството на финансите на САЩ призова страните от Г-7 и членките на Европейския съюз да наложат "значителни мита" на стоките от Китай и Индия, за да спрат покупките на Пекин и Делхи на руски петрол. Американското ведомство свиква извънредна среща на министрите на финансите от Г-7, на която да обсъдят усилията за засилване на натиска върху Русия да прекрати войната в Украйна, информира Ройтерс.

"Закупуването на руски петрол от Китай и Индия финансира военната машина на Путин и удължава безсмисленото избиване на украинския народ", подчерта говорител на финансовото министерство на САЩ в изявление, разпространено до медиите.

"В началото на тази седмица ясно заявихме на нашите съюзници от ЕС, че ако са сериозни в желанието си да сложат край на войната в собствения си заден двор, трябва да се присъединят към нас и да наложат значителни мита, които ще бъдат отменени в деня, в който войната приключи", добави говорителят.

Той заяви също, че страните от Г-7 също трябва да увеличат натиска върху Русия.