Американският президент Доналд Тръмп: Нахлуването на руски  дронове в Пошла  може да е било грешка (Обзор)

Отмени санкции срещу Беларус, праща подарък на Лукашенко

Минск е освободил общо 52-ма политически затворници, 14 от тях са чужденци

Американският президент Доналд Тръмп допусна, че навлизането на почти 20 руски дрона във въздушното пространство на Полша може да е грешка. “Това може да е било грешка. Но независимо от това, не съм особено щастлив от всичко, свързано с тази ситуация. Но се надявам, че това ще приключи”, каза Тръмп.

Той коментира и решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г.

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро “лов на вещици” и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му.

Изказването на Доналд Тръмп веднага предизвика ответни реакции. “Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша, заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно, предаде Ройтерс.

“Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака”, заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия “Полсат нюз”.

Междувременно Доналд Тръмп обяви още, че отменя санкциите срещу националния авиопревозвач на Беларус “Белавия” и иска нормализиране на отношенията с Минск. Това съобщи заместник-помощникът на Тръмп Джон Коул, който бе на посещение в беларуската столица.

Той е провел преговори в Беларус с президента Александър Лукашенко, в резултат на което бе обявено, че Минск е освободил общо 52-ма политически затворници, 14 от тях са чужденци от различни националности. Отбелязва се, че Коул и беларуският лидер са провели петчасови разговори в Минск. Още в началото на срещата Коул обяви, че САЩ отменят санкциите срещу авиокомпанията “Белавия”, като допълни, че Тръмп е наредил това да стане “незабавно” и решението е било одобрено от всички американски ведомства.

Коул обяви също така, че САЩ планират да отворят отново посолството си в Минск и искат да развиват икономически отношения с Беларус.

Освен това Тръмп е изпратил на Лукашенко копчета за ръкавели с изображение на Белия дом и лично писмо, в което го поздравява за рождения му ден и пише, че се моли за здравето му.