Беларус освободи 52 затворници, САЩ отмениха санкциите срещу "Белавия"

Помилваните са от различни националности

Беларус освободи 52 затворници от различни националности и сега те са в Литва с американската делегация, която договори освобождаването им, заяви в четвъртък говорител на посолството на САЩ във Вилнюс, предаде Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп по-рано призова Александър Лукашенко да освободи задържаните, които американският лидер определи като „заложници“.

Днес те са били помилвани от беларуския президент, съобщи прессекретарят му Наталия Ейсмонт. "Да, днес президентът помилва 52 души. Въз основа на принципите на хуманизма. Взети са предвид и възрастта на осъдените, тяхното здравословно състояние и въпросите, свързани със събирането на семействата", каза тя.

На 11 септември освободените са преминали литовската граница, заяви литовският президент Гитанас Науседа.

Сред освободените са бившият кандидат за президент на Беларус Николай Статкевич , който беше осъден на 14 години затвор през 2021 г. за „организиране на масови безредици“, и Елена Романовскене, ръководител на маркетинговия отдел на беларуския санаториум в Друскининкай. Тя беше обвинена в шпионаж и осъдена на 6 години.

Пресслужбата на Лукашенко уточни, че са освободени общо 14 чужденци: шестима граждани на Литва, по двама представители на Латвия, Полша и Германия, един гражданин на Франция и един на Великобритания.

Това е най-голямата група затворници, помилвани досега от Лукашенко, който се стреми да поправи отношенията си със Съединените щати след години на изолация и санкции срещу бившата му съветска република.

От своя страна, Съединените щати отмениха санкциите срещу националния авиопревозвач „Белавия“, съобщи говорителят на президента на САЩ Джон Коул след среща с Лукашенко в Минск.

Освен това Коул връчи на Лукашенко писмо, в което Тръмп пише, че се „моли за здравето и благополучието“ на президента. Пратеникът заяви също, че Съединените щати възнамеряват да върнат американското посолство в Минск.