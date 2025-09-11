Елена Йончева призова Урсула да потвърди, че не е имало проблеми с полета ѝ до България

Елена Йончева, независим евродепутат, избрана с листата на ДПС-Ново начало, призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да потвърди, че не е имало пробив в сигурността на полета ѝ на 31 август, когато посети България.

България е сред най-сигурните зони във въздухоплаването, подчертава Елена Йончева.

Въпросът е поставен пред Европейската комисия и се очаква да бъде разискван в пленарната зала в Страсбург.

Предстоят дебати с участието на европейския комисар по отбрана Андрюс Кубилюс на тема "Сериозни заплахи за въздушния и морския транспорт от намеса в глобалната навигационна спътникова система: спешна необходимост от изграждане на устойчивост срещу киберзаплаха и заглушаване“.

Ето какво още пише Йончева:

"По време на посещението на Урсула фон дер Лайен в България на 31 август световните агенции излязоха с невярна информация, че самолетът й е кръжал един час над Пловдив, поради вероятно заглушаване на GPS сигнала.

Знаете, че тази фалшива информация нанесе сериозен удар по образа на България. До този момент Вие още не сте коментирали. Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, казах още на председателя на Европейската комисия.

В тази сложна геополитическа ситуация всяка грешна информация може да доведе до опасни последици и реакции. България е сред най-сигурните зони във въздухоплаването. И заявих, че успехът на ЕС се състои в силата и съхраненото достойнство на всяка държава членка.

Затова, заедно с група европейски депутати, отправих и писмен въпрос до Европейската комисия по темата.

Тя ще бъде разисквана тази вечер в пленарната зала в Страсбург, където предстоят дебати с участието на европейския комисар по отбрана Андрюс Кубилюс относно "Сериозни заплахи за въздушния и морския транспорт от намеса в глобалната навигационна спътникова система: спешна необходимост от изграждане на устойчивост срещу спуфинг (киберзаплаха) и заглушаване“.