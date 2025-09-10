Тежки думи срещу Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент

С мощни викове и освирквания премина годишната є реч за състоянието на Съюза

С мощни викове и освирквания премина годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Стартът на третия ден от първата сесия на Европейския парламент, след едномесечния летен и неработен период, беше даден от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в 10 ч. българско време вчера. Представяме ви някои от изказванията на евродепутати от различни групи.

„Европа на суверенните нации”

Българският евродепутат Станислав Стоянов.

Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение. Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското “План за превъоръжаване. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация. Днес и свободата на словото е поставена под въпрос - всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо Фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета.

„Социалисти и демократи”

Ираче Гарсия Перес.

- Г-жо фон дер Лайен, къде е Европа, когато Газа умира всеки ден? Повече от 64 000 палестинци са убити, два милиона са разселени, домове, болници и училища са сринати. Гладът е използван като оръжие за война. Деца са обстрелвани с картечници, докато търсят храна. Бих искал също да поканя Хинд Раджаб, палестинско момиче, познато на журналистите - много от които са били убити - и на света на киното. Момиче, което беше убито, докато търсеше храна. И зад това момиче стоят Салма, Брахим, Мохамед, хиляди и хиляди деца, чиито гласове никога повече няма да чуем, които никога няма да можем да поканим тук, които загинаха заради клането на израелското правителство. Чакахме твърде дълго.

„Европейски консерватори и реформисти”

Джордан Бардела.

- Госпожо председател, скъпи колеги, председател фон дер Лайен, от името на милиони французи, днес Ви задавам един прост въпрос: чии интереси всъщност защитавате?

Днес говоря от името на милиони французи и милиони европейци, които с право вярват, че Европейският съюз вече не защитава Европа. Докато около нас светът се връща към сила, растеж и завоевания, вие насочвате нашите народи по пътя към изчезване и упадък. Историята ни показва, че е възможен и друг път. И тази история ще ви съди сурово. Както и нашият народ.

“Група на Левицата в ЕС”

Марк Ботенга.

- Госпожо председател, госпожо председател на Европейската комисия, страхувате ли се? Страхувате ли се? Усещате ли тежестта на уличните протести, народния гняв?

Радвам се, че слушате. Но виждам и противоречието, защото милиарди евро, 800 милиарда за акционерите на войната, за мултинационалните оръжейни компании, това ще бъдат пари, които няма да отидат за пенсии, които няма да отидат за борба с бедността, които няма да отидат за жилища на хората и така, от една страна, вие се усмихвате на хората, но от друга страна, им забивате нож в гърба. Няма да допуснем това, ще продължим мобилизацията.

„Идентичност и демокрация”

Сибил Берг.

- Госпожо председател, добро утро, скъпи присъстващи! Някои шепнещи хора може би ще прошепнат, че основаването на “Коалицията на желаещите” - брилянтно заглавие на филм от категория “Б” - е първото революционно изобретение на френския президент, с което той възнамерява да отвлече вниманието от проблемите на своята силно задлъжняла, политически нестабилна малка страна.

Скоро желаещите ще се борят срещу съкращенията в образованието с огромна сила на дълговете, подкрепа за връзки с обществеността и 5% от БВП; след това ще преминат към демонтиране на здравната система, криминализиране и пълно наблюдение на гражданите - какво беше това за контрол на чата отново? - безработицата, порутената инфраструктура в ЕС, бедността, бездомността и недостига на жилища. Това е чудесен план, благодаря ви за смелостта! Наздраве за желаещите!

„Европейски консерватори и реформисти”

Херман Терч.

- Госпожо председател, г-жо фон дер Лайен, от шест години представяте планове и харчите стотици милиарди пари, които вземате от европейците. Резултатът? Европа е по-слаба, по-бедна, по-несигурна, по-неефективна, по-уязвима и далеч по-малко свободна.

Провалихте се в три министерства в Германия и тук вече достигнахте върха на провала си. Вие създавате само проблеми: чрез вашата арогантност, вашата некомпетентност, вашата липса на прозрачност - меко казано - чрез вашите заплахи към всички, които не са съгласни, както направихте днес, също така обявявайки независими медии с пари на Комисията, и целия пропаганден апарат, който имате, за да скриете субсидиите, които неправителствените организации получават за цялата тази идеологическа пропаганда.

„Европа на суверенните нации”

Чарли Ваймерс.

- Госпожо председател, г-жо фон дер Лайен, радвам се да Ви видя тук. Миналата година напуснахте залата след половин час, подобно на това как общественото доверие във Вашето ръководство се е сринало. Сега шест от десет европейци искат Вашата оставка. И кой може да ги вини?

Погребахте Европа под планина от регулации и танцувахте под звуците на хора на Зелената левица, докато индустрията се разпадаше, а данъкоплатците кървяха. Дойдохте, обещавайки единство, а донесохте дългове и разделение. Твърдите, че защитавате демокрацията, но я оставихте настрана с централизация. Говорихте за конкурентоспособност, докато изтласквахте бизнеса от Европа.

„Група на Левицата в ЕС”

Гаетано Педула.

Вие, председател на Комисията, сте позор. Списъкът е дълъг: за фермерите, които са жертвани на олтара на търговски споразумения, като Меркосур; това е бедствие за малките и средни предприятия, които изнасят своите високи постижения по целия свят - тарифното споразумение, подписано с Тръмп, е унижение за Европа.

Фон дер Лайен, вие сте заплаха за европейската сигурност и стабилност: с вашия план за превъоръжаване Европа отива на война с Украйна, докато ние просто се нуждаем от мир.

Фон дер Лайен, колкото по-скоро се прибере у дома, толкова по-добре.

„Европа на суверенните нации”

Георге Пиперя.

- Госпожо председател, г-жо фон дер Лайен, моля Ви сега и тук да подадете оставка, не само защото сте изправена пред още два вота на недоверие, но преди всичко защото вече не сте надежден президент. Безспорни официални проучвания показват, че 60% от европейските граждани искат Вашата оставка заради катастрофалното търговско споразумение със САЩ.

Парламентът заведе дело срещу Съвета, като поиска отмяна на програма за финансиране на въоръжаването на държавите членки, защото незаконно сте заобиколили този Парламент. Лъжата за инцидент на самолета Ви към България показва Вашата неадекватност и логически провал. Вашето присъствие начело на Комисията отслабва Съюза, води до банкрут на държавите членки, подкопава нашата демокрация и ни прави бедни. Направете услуга на нас и на себе си. Махайте се!

„Европа на суверенните нации”

Александър Сел.

- Госпожо председател!

За втория си мандат отново си поставихте големи цели: победа над Русия. Вашата Комисия вече е превела 169 милиарда евро на Киев, на една напълно корумпирана система. В Германия хазната е празна; пазаруването в супермаркетите става непосилно; все повече семейства не могат да си позволят да купят собствен дом; пенсионерите трябва да събират бутилки. Но вие, г-жо фон дер Лайен, искате 2 трилиона евро за следващия си бюджет. Допълнителни 500 милиарда евро дълг ще бъдат добавени като резерв за спешни случаи за бъдещи кризи - и да, тези кризи със сигурност ще дойдат, защото вашата Комисия първо създава кризите, които след това твърди, че решава.

Доналд Тръмп ни показа как да се справяме с мегаломанските световни лидери като Урсула фон дер Лайен: Той я изгони и ние трябва да направим същото.