Полша активира член 4 от Договора за НАТО в сряда, за да позволи консултации със съюзниците часове след като въоръжените ѝ сили свалиха множество руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.

„Свалянето на дронове, заплашващи нашата сигурност, е успех за полските и натовските сили, което едновременно променя политическата ситуация“, заяви премиерът Доналд Туск.

„В тази връзка съюзническите консултации приеха формата на официално искане за активиране на член 4 от Северноатлантическия договор“, добави той.

Решението му беше взето след консултация с президента Карол Навроцки.

Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда възможността за съвместни консултации между съюзниците от НАТО „винаги, когато по мнението на някоя от тях териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от страните е застрашена“.

Полските въоръжени сили свалиха множество руски дронове над територията на страната в сряда сутринта, като военните вече са приведени в „най-висока степен на готовност“.

Първото нарушение на въздушното пространство е регистрирано около 23:30 ч. централноевропейско време във вторник вечерта, а последното е наблюдавано в 6:30 ч. централноевропейско време в сряда сутринта. Туск отбеляза, че атаката е продължила "буквално цяла нощ".

Местната полиция потвърди, че в село Чосновка в Източна Полша, близо до границата на Полша с Беларус, са открити отломки, за които се смята, че са от повреден дрон.

Летище „Шопен“ във Варшава заяви, че остава отворено, но „засега няма полетни операции“. Летищата „Модлин“, „Жешов-Ясьонка“ и „Люблин“ във Варшава също преустановиха полетите.

В обръщение към Сейма, парламента на страната, Туск подчерта, че това е първият път от началото на незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., в който въздушното ѝ пространство е нарушено не „в резултат на грешки“ или „малки руски провокации“, а че дроновете „са летели директно от Беларус“.

Той каза също, че вече е бил в контакт с множество лидери, включително тези, които „виждат руската заплаха ясно“: Финландия, Дания, Норвегия, Швеция и балтийските държави. Разговарял е и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Средства на НАТО са участвали в свалянето на руските дронове. Това е първият път, когато самолети на НАТО са се намесили в потенциални заплахи в съюзническото въздушно пространство, според Върховния щаб на съюзническите сили в Европа (SHAPE).

Добавено е, че е „в тесен контакт и координация с Полша и други съюзници по отношение на дроновете, които са навлезли в полското въздушно пространство“.

„НАТО реагира бързо и решително на ситуацията, демонстрирайки способността и решимостта си да защитаваме съюзническата територия“, се добавя.

Туск заяви пред Сейма, че два изтребителя F-35, два изтребителя F-16, хеликоптери Ми-17, Ми-24 и един Black Hawk са били отклонени към операцията.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „скоро ще разговаря“ с Рюте, описвайки нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство като „просто неприемливо“.

„Осъждам го най-категорично. Призовавам Русия да сложи край на тази безразсъдна ескалация. Потвърждавам пълната си солидарност с полския народ и неговото правителство“, написа той в X. „Няма да правим компромиси със сигурността на съюзниците.“