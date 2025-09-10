Писна ми от всичко: Франция скочи срещу Макрон (ВИДЕО)

Френската полиция арестува над 200 души в сряда, докато протестиращи от движението „Блокирайте всичко“ („Bloquons tout“) се опитваха да парализират транспорта и ежедневието в цяла Франция, два дни след като правителството на премиера Франсоа Байру се разпадна заради непопулярни мерки за строги икономии.

Властите разположиха 80 000 полицаи и жандармеристи, докато хиляди демонстранти палиха огньове, изградиха барикади и се опитаха да блокират околовръстния път на Париж - най-натоварената градска магистрала в Европа. Префектурата съобщи за 95 ареста в района на Париж плюс осем извън столицата до средата на сутринта в сряда.

В Порт дьо Монтрьой в източен Париж протестиращите запалиха кофи за боклук и се опитаха да блокират трамвайните линии, преди полицията да премахне препятствията и да разпръсне тълпите. Демонстранти също нахлуха на магистралата в опит да блокират движението, но също бяха спрени от органите на реда.

Напрежението нарасна и около парижката гара Гар дю Нор, една от най-натоварените жп гари в Европа, където няколкостотин души се събраха до 10:30 ч. сутринта. Оттогава се чуват скандирания „Макрон, оставка“ и „Оттегли се, Макрон“.

Полицията е затворила достъпа до жп гарата, но протестиращите се опитват да влязат насила. Оттогава правоохранителните органи са използвали сълзотворен газ срещу демонстрантите, а някои пътници също са били обхванати от хаоса.

Journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire. Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, les premières tensions violentes en cours en ce début de matinée. Manifester est un droit, ce n'est pas piller, casser et bruler par des auteurs cagoulés comme en appelle #LFI.

Courage à…

— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) September 10, 2025

„Писна ми от всичко“

„Протестирам днес, защото ни е писнало от всичко“, каза Мари, студентка и актриса, пред Euronews.

„Днес сме тук, за да покажем на Макрон, че сме приключили с всичко това. Той не може просто да продължава да ни игнорира и това, което хората искат“, обясни Мари, добавяйки, че протестира и срещу съкращенията, които ще засегнат културния сектор.

Междувременно, неназован шофьор, който се е заел да разчисти велосипедите и кофите за боклук, барикадиращи пътя, каза пред Euronews, че подкрепя демонстрациите. „Разбирам гнева им. Трябва да се направи нещо“, каза той.

Други минувачи бяха по-предпазливи, ако не и критични към сцените, разиграващи се в сряда.

„Съгласна съм, че трябва да имаме правото да протестираме. Настоящата ситуация просто не може да продължава“, каза пред Euronews Несрин, ръководител на проекти, който живее в района на Монтрьой.

Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025

„Но не мисля, че трябва да вандализираме или да чупим неща. Защото кой плаща? Ние, данъкоплатците. Разбирам гнева, но не е така, сякаш можем да променим нещата.“

Националните протести, организирани чрез социалните медии и Telegram каналите без централно ръководство, се появиха след падането на правителството в понеделник и бързото назначаване от президента Еманюел Макрон на дългогодишния му съюзник Себастиан Льокорню за нов министър-председател.

„Няма да се толерира никаква блокада“, предупреди напускащият министър на вътрешните работи Бруно Райтоло, докато междуведомствен кризисен екип се свиква в 9:00 часа в сряда.

Какво е „Блокирай всичко“?

Движението без лидер набра скорост от гняв срещу инфлацията, мерките за строги икономии и това, което поддръжниците наричат ​​нефункционална политическа класа. За разлика от структурираните протести на „жълтите жилетки“ от 2018 г., „Блокирай всичко“ се появи това лято с по-малко организация, но със значителна онлайн подкрепа.

#BREAKING 🚨🔥🇫🇷

Anti Macron protests is getting out of hand in France. There are major Clashes With Police On The Streets Of Paris and Other Major Cities.



Protestors are demanding immediate resignation from Macron and general elections.



France must put Le Pen in charge…

Проучване на Ipsos показа, че 46% от французите подкрепят движението, включително много отляво, но и повече от половината от крайнодесните избиратели на Националния митинг.

Два големи синдиката, CGT и SUD, подкрепиха действията в сряда, докато за 18 септември са планирани по-широки стачки.

Ерик Шалал, синдикален представител на SUD Rail-Paris, един от малкото синдикати, които се присъединиха към протеста в сряда, заяви, че организацията, заедно с друг синдикат, е дошла, за да покаже недоволството си, което се е натрупвало от месеци.

„Това, което се изразява днес, е това, което чувствахме цяло лято, отегчени и ядосани, откакто беше обявен бюджетният план на Байру, който ни моли да работим повече“, каза Шалал пред Euronews.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸️ Des premières actions de blocage dans le cadre du mouvement « Bloquons tout le 10 septembre » ont été signalées, comme ici au centre de bus de Belliard.

pic.twitter.com/GrOuKu33eT — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 10, 2025

„Омръзна ни да плащаме, работим усилено, едва успяваме да държим главите си над водата и е непоносимо да чуем, че дупката в дефицита ще бъде наша вина.“

Здравните и фармацевтичните работници също ще протестират следващата седмица срещу съкращенията на медицинските разходи, като синдикатите предупреждават, че 6000 от 20 000 аптеки във Франция може да затворят.

Разпадналото се правителство на Байру предложи да се съкратят два банкови празника, за да се намали публичният дефицит на Франция, сред мерките, които предизвикаха широко разпространено гняв. Някои протестиращи поискаха Макрон да разпусне Националното събрание и да свика предсрочни избори.

„Време е Макрон и политиците да разберат, че сме сериозни“, каза студентът Томас пред Euronews преди протестите в сряда. „Ние сме ядосани на политическата система и на факта, че ултрабогатите и корпорациите не плащат достатъчно данъци.“