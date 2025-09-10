Орбан: Инцидентът в Полша доказва, че политиката на Унгария за насърчаване на мира е оправдана и разумна

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша след навлизането на дронове в полското въздушно пространство.

"Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във Фейсбук. Той обаче не спомена, че според Варшава дроновете са руски и че Москва е агресорът в руско-украинската война, отбелязва ДПА. Правителството на Орбан поддържа добри отношения с Кремъл и многократно се е опитвало да блокира санкциите на ЕС срещу Русия.

Орбан написа, че последният инцидент доказва, че "политиката на Унгария за насърчаване на мира е оправдана и разумна".

Войната трябва да бъде прекратена, добави той, "затова подкрепяме усилията на (американския) президент (Доналд) Тръмп за постигане на мир".

Няколко дрона навлязоха в полското въздушно пространство през нощта по време на руските атаки срещу цели в Украйна. Полша, членка на НАТО, поиска днес консултации със своите съюзници съгласно член 4 от Договора за НАТО.