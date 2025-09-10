Руското министерство на отбраната е категорично: Не сме атакували Полша

Руското министерство на отбраната заявява, че не е планирало да атакува цели в Полша, след като Варшава съобщи, че 19 руски дрона са навлезли в нейното въздушно пространство по време на нощните атаки срещу Западна Украйна.

В ежедневна актуализация за ударите срещу Украйна се казва: „Не е планирано да се атакуват обекти на полска територия.

„Максималният обхват на безпилотните летателни апарати, използвани при удара срещу Украйна, не надвишава 700 км.

„Въпреки това сме готови да проведем консултации с полското министерство на отбраната по темата.“