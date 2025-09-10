Защо Русия може да спечели милиарди долари, като запази самолетоносача си: Поддържането на „Адмирал Кузнецов“ се изплаща

В началото на юли непотвърдени съобщения от руски медии сочеха, че се обмислят планове за преждевременно извеждане от експлоатация на единствения самолетоносач на руския флот, „Адмирал Кузнецов“ , и че работата по модернизирането на военния кораб е била преустановена преди известно време, пише военното издание Military Watch. Това се потвърждава от предишни съобщения от септември 2024 г., че част от екипажа на „Адмирал Кузнецов“ е сформирал нов батальон на морската пехота, което, макар и потенциално да е резултат от по-високи нива на автоматизация и намаляване на изискванията за екипаж, постигнати по време на ремонта, може също да показва, че няма планове за възстановяване на самолетоносача в активна служба в близко бъдеще.

Макар че остават сериозни въпроси относно способността на руската корабостроителна индустрия да ремонтира „ Адмирал Кузнецов“ , което е в особено рязък контраст с индустрията на съседен Китай, където два самолетоносача от клас „Sale“ са в експлоатация, връщането на военния кораб на фронтова служба с модернизирано авиационно крило има потенциал да осигури много значителни бъдещи възможности за руския отбранителен сектор.

Пенсионирането на „Адмирал Кузнецов“ без заместник вероятно ще се сблъска със сериозна опозиция във вътрешнополитически план, тъй като ноу-хауто, необходимо за експлоатацията на самолетоносачи, е отнело десетилетия и са били необходими значителни инвестиции. В държавния документ „Основи на държавната политика в сферата на военноморската дейност до 2030 г.“ се посочва, че Северният и Тихоокеанският флот на ВМС трябва да имат по един самолетоносач.

Може би по-важното обаче е, че продължаващото разполагане на самолетоносачна авиационна група не само предоставя на Русия възможности за по-сложни учения с два от нейните стратегически партньори със собствени самолетоносачи, а именно Китай и Индия, но също така позволява на Русия да продължи да предлага на Индия и евентуални бъдещи клиенти продукти, свързани с самолетоносачи. Руският отбранителен сектор вече е спечелил 2,35 милиарда долара от продажбата на самолетоносача INS Vikramaditya на индийското Министерство на отбраната и над 2 милиарда долара за закупуване на изтребители МиГ-29К за неговата палуба, като са подписани няколко по-малки договора, свързани със самолетоносачи, включително поръчка за 14 хеликоптера Ка-31 за ранно предупреждение и управление.

Тъй като Индия не желае да прави значителни поръчки за своята програма за самолетоносачи от Китай или Съединените щати по политически причини, Русия се очерта, наред с Франция, като единствения значителен потенциален доставчик. Франция не само разчита на Съединените щати за много от технологиите, използвани на собствения ѝ самолетоносач, включително системите за ранно предупреждение и управление E-2, но и френската изтребителна авиационна индустрия остава значително изостанала от авангарда, като не се очаква изтребители от четвърто поколение да влязат в експлоатация в страната до 40-те или 50-те години на 21-ви век.

В резултат на това френският самолетоносач от следващо поколение е планиран да влезе в експлоатация през 2038 г., като все още разчита на изтребително крило, съставено изключително от бойни самолети Rafale - тип, който за първи път влезе в експлоатация през 2001 г. и дори днес се смята за далеч зад най-способните си китайски, американски и руски аналози по отношение на своите възможности. Това оставя на Русия много значителна възможност да предлага на Индия изтребители от пето поколение, базирани на самолетоносачи, наред с широк спектър от други системи, базирани на самолетоносачи.

Многобройни доклади от руски и индийски източници от февруари насам потвърждават, че се водят преговори за продажбата на изтребители от пето поколение Су-57 за оборудване на индийските военновъздушни сили, включително сделка за лицензионно производство на самолета в страната и трансфер на пълни изходни кодове.

Както първата продажба на изтребители МиГ-29 от четвърто поколение на Индия беше последвана от продажбата на палубни варианти на МиГ-29К, така и палубният вариант на Су-57 може да се окаже много привлекателен. Очаква се такъв самолет да представлява единствената възможност на Индия да разполага с палубен стелт изтребител преди 40-те години на 21-ви век. Руски представители често повдигат въпроса за възможността за разработване на палубен Су-57, като необходимостта от замяна на остарелите палубни изтребители Су-33, които преди това бяха експлоатирани от „Адмирал Кузнецов“, предоставя възможност за осъществяване на такива поръчки. Без самолетоносач Русия няма да може ефективно да предлага на пазара нови поколения палубни изтребители и други системи на Индия и потенциални клиенти, което може да доведе до големи загуби на потенциални приходи за отбранителния сектор, далеч надвишаващи спестяванията, направени от пенсионирането на „Адмирал Кузнецов“ . Извеждането от експлоатация на военния кораб без замяна на практика би изключило Русия като сериозен бъдещ доставчик на палубни самолети и други свързани технологии.