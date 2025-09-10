Мистериозното радио на Страшния съд проговори отново: Нови кодове в ефира

Криптични съобщения са били излъчвани по така нареченото „радио на Страшния съд“ – късовълнова станция в Русия, която е активна от времето на Студената война, съобщава Newsweek.

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руската армия, излъчва от 70-те години на миналия век на честота 4625 kHz и понякога се прекъсва от гласови предавания, което подтиква към спекулации за тяхното значение.

Белият шум се съживи отново в понеделник, когато се чуха загадъчни гласови съобщения от цифри и букви, което предизвика оживена дискусия в социалните мрежи.

Активна в продължение на пет десетилетия, UVB-76 е широко разпространено мнение, че е числова станция, управлявана от руските военни, въпреки че това не е потвърдено.

Теориите изобилстват, вариращи от ролята му на „станция на Страшния съд“, която може да задейства ядрени изстрелвания, до изход, който предава тайни съобщения.

По време на войната в Украйна е имало редица такива събития и последното предаване вероятно ще предизвика спекулации относно намеренията на Москва във време на високо напрежение със Запада.

Известен още като „Зумерът“, UVB-76 излъчва монотонен бръмчащ тон, повтарящ се приблизително 25 пъти в минута. В понеделник обичайното бръмчене беше прекъснато от съобщения на руски език, състоящи се от числа, имена или кодови думи.

В 64-секунден клип, широко споделен в социалните мрежи, се чува мъжки глас, който казва „Николай, Женя, Татяна, Иван“, чиито инициали НЖТИ са позивна, използвана от станцията преди, според независимия руски медиен ресурс „Медуза“.

След това гласът произнася числата 38, 965, 78, 58, 88, 37 от клипа, а след това се прочитат имената Олга, Татяна, Елена, Леонид, чиито инициали изписват OTEL (хотел). Говорещият казва „мек знак, 78, 58, 88, 37“. Мекият знак е буква от руската азбука без собствен звук, която омекотява предходната съгласна.

Потребителите на социалните мрежи спекулираха с мистерията, предполагайки, че числата представляват координати „за неизвестни слушатели далеч от родината“.

Друг предполага, че кодовете са сигнали за руския флот от ядрени подводници, предназначени да сплашат президента Доналд Тръмп, преди той да вземе решения за санкции.

През май станцията излъчи същия код „NZhTI“, както и 89905 BLEFOPUF 4097 5573, преди телефонния разговор между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп.

На 11 декември 2024 г. радиостанцията е изпратила 24 съобщения за един ден, което го прави „най-многословното предаване в историята си“, според група в платформата за социални медии vKontakte, която следи станцията.

Този ден бяха излъчени 30 думи, някои от които бяха безсмислени. Към вторник следобед групата не беше реагирала на последното предаване.

Смята се, че радиостанцията се управлява от руските военни от един от западните региони на страната, въпреки че нито местоположението, нито предназначението ѝ са потвърдени.

Спечели прякора „Станция на Страшния съд“ поради теорията, че е част от съветската система „Мъртва ръка“ или „Периметър“ – ядрен механизъм за отказоустойчивост, който би задействал изстрелване на ядрени оръжия, ако излъчването спре.

Вестник „Российская газета“ съобщи, че активността на станцията се е увеличила след разпадането на Съветския съюз от веднъж на всеки няколко години преди 1992 г. до съобщения седмично или дори ежедневно през 2000-те години.

На 5 юни 2010 г. той замлъкна за 24 часа и излъчваше звуци, вариращи от фрагменти от „Лебедово езеро“ на Чайковски до тътрещи стъпки и дори женски писък.

В навечерието на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г. станцията беше доста активна, като изпращаше кодове в дните преди войната.

Дейвид Стъпълс, професор по електроника и радиотехника в Лондонския градски университет, заяви пред Popular Mechanics през май 2024 г., че руското правителство почти сигурно стои зад това и като такова е малко вероятно то да е с мирна цел.

Дейвид Стъпълс, професор по електроника и радиотехника в Лондонския градски университет, заяви пред Popular Mechanics през май 2024 г., че руското правителство почти сигурно стои зад това и като такова е малко вероятно то да е с мирна цел.

Скокът в излъчванията от началото на войната в Украйна вероятно ще продължи да подхранва спекулациите относно предназначението на радиостанцията, което остава непотвърдено.