Изпращането на чуждестранни войски в Украйна е изпълнено с тежки последици, но не всички западни страни разбират това. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Както винаги, има държави, които заемат категорична позиция, които или не разбират, или не искат да разберат ужасните последици от подобни безразсъдни действия. И има държави, които разбират реалността много по-добре“, каза говорител на Кремъл, коментирайки плановете на „коалицията на желаещите“ за разполагане на военни контингенти в Украйна.