Путин е обновил най-страховития си дълбоководен саботажен отряд, предупреждава началникът на Кралския флот

Подразделение, известно като GUGI, контролира флотилия от шпионски кораби и саботажни подводници с нокти, които могат да картографират и режат подводни кабели.

Генерал сър Гуин Дженкинс заяви, че Москва „възстановява“ Главната си дирекция за дълбоководни изследвания, съобщава The Sun.

Подразделение, известно като GUGI, контролира флотилия от шпионски кораби и саботиращи подводници, които могат да картографират и режат подводни кабели.

В първите си публични коментари като новия Първи морски лорд, генерал Дженкинс заяви, че Русия е продължила да инвестира в северния си флот, въпреки продължаващата война с Украйна .

Той добави: „Виждаме как се разполагат последните им подводници и как се възстановяват способностите им за GUGI.“

Владимир Путин наскоро се похвали, че подводниците му са „под арктическия лед“, затова „изчезват от радарите“.

Той твърди, че подводниците са „военно предимство“ на Русия.

И в зловещ намек за истинските мисии на GUGI, кремълският ръководител заяви, че изследванията „наред с други неща в тази област“ са изключително важни за Москва.

Генерал Дженкинс говореше, докато Великобритания подписваше сделка за 10 милиарда паунда с Норвегия за продажбата на пет специализирани фрегати за лов на подводници.

Той каза, че GUGI е „замлъкнало за известно време“, но предупреди: „Изглежда се завръща“.

Той настоя, че Великобритания и нейните съюзници все още имат военно предимство, позовавайки се на сътрудничеството със САЩ и Норвегия.

Но той каза: „Руснаците ни показват, че няма място за успокоение.“

Съюзниците от НАТО използват устройства, разположени по морското дъно, за да откриват руски подводници, преминаващи покрай Гренландия , Исландия и Обединеното кралство.