Подразделения на руската армия ежедневно напредват дълбоко в отбраната на украинските въоръжени сили в донецкия участък на зоната за специални военни операции. Това съобщи пред руска агенция заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили, командир на специалните части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

„Там (в Донецко направление) във всички райони нашата линия на бойния контакт активно напредва дълбоко в отбраната на противника. Всеки ден се освобождават много голям брой територии. Всеки ден чуваме, че все повече населени места са освободени, няма нужда да се маркира конкретен район. Цялата фронтова линия активно се движи напред“, каза той, отговаряйки на въпрос на кореспондент на руска агенция.