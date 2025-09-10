Нова партида подобрени танкове Т-90М, доставени на руската фронтова бригада: Колко способни са те?

Доброволческата бригада „Невски“ на руската армия получи нова партида основни бойни танкове Т-90М , тъй като разширеното производство на машините до няколко пъти предвоенните нива им позволи да влязат в експлоатация много по-бързо, пише военното издание Military Watch.

Възможностите на танковете са се подобрили значително след избухването на пълномащабни военни действия с Украйна и подкрепата на западните сили през февруари 2022 г., с особен акцент върху повишаване на оцеляването срещу атаки с дронове и ракети.

Танковете вече бяха много по-добре бронирани от по-старите руски класове, с особено здрава базова броня, допълнена от интеграцията на експлозивна реактивна броня „Реликт“, докато изолацията на боеприпасите вътрешно значително намали уязвимостта от детонации. Оттогава оцеляването е допълнително подобрено с интегрирането на „клетки“ срещу дронове, защитаващи танковете от атаки отгоре, а през август 2024 г. беше потвърдено , че машините са интегрирали системата за активна защита „Арена-М“.

Интегрирането на системата „Арена-М“ е най-значимото подобрение, което Т-90М е получил от влизането си на въоръжение. Тя включва радар, който непрекъснато следи околната среда и при засичане на входящ снаряд, го проследява автоматично, изчислява траекторията му и разполага защитни боеприпаси, за да го прехване и унищожи, преди да удари танка. „Арена-М“ може да прехваща ракети, снаряди и високоексплозивни противотанкови снаряди, движещи се със скорост до 1000 метра в секунда, и може да го прави на 50 метра разстояние, като в рекламни материали се твърди, че може да противодейства на ракети, атакуващи отгоре.

Наред с впечатляващата си живучест, огневата мощ на Т-90М е далеч по-добра от тази на предшествениците му, като нов автомат за зареждане и основно оръдие му позволяват да интегрира по-дълги снаряди с бронебойна система (APFSDS) с много по-голяма пробиваща способност срещу вражеската броня. Тъй като основното оръдие на по-стария танк Т-72Б3 е демонстрирало способността си да неутрализира украинските танкове M1 Abrams, доставени от Съединените щати, които се считат за едни от най-добрите бронирани машини в западния свят, се очаква значително по-мощното противотанково въоръжение на Т-90М да може да пробие фронтално всички съществуващи класове основни бойни танкове.

Т-90М влезе на въоръжение в руската армия през април 2020 г., два месеца след завършване на държавните изпитания , като конфигурацията му за производство на броня беше копирана от края на 2022 г., за да се подобри значително оцеляването на по-старите танкове Т-72. С размер само около две трети от западните танкове, които могат да тежат 70-80 тона за подобрено бронирани американски и немски машини, Т-90М съчетава много по-нисък разход на гориво и нужди от поддръжка с много по-голяма лекота на транспортиране.

Макар че представлява много по-малка цел за вражеските артилеристи, размерът на танка го оптимизира и за използване на пътища и мостове, построени за цивилни превозни средства, което малко западни танкове могат. Производството на танкове Т-90 се е увеличило бързо от приблизително 90-110 танка годишно през 2020-2021 г. до 280-300 танка през 2024 г., което представлява ефективно утрояване на производството, според доклади на разследващи с отворени източници от екипа за разузнаване на конфликти. Екипът оцени, че руският отбранителен сектор е на път да разшири значително производството, за да достигне забележителния обем от 1000 танка до средата на 2028 г. и зашеметяващите 3000 танка до средата на 2035 г.