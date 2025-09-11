НАТО похарчило 1,2 милиона евро за свалянето на евтините руски дронове над Полша

НАТО похарчи най-малко 1,2 милиона евро за сваляне на евтини безпилотни летателни апарати, които вчера навлязоха във въздушното пространство на Полша, съобщава Bild.

В статията на изданието се казва, че за свалянето на дроновете, всеки от които струва около 400 000 евро, са били използвани изтребители F-35 и ракети AIM-9 Sidewinder - изстреляни са общо три такива ракети.

Според оценки от западни източници, оригиналният иранският дрон "Шахед-136", използван от руската армия, струва между 20 000 и 50 000 щатски долара за брой, в зависимост от конфигурацията и използваните компоненти. Русия произвежда свои версии на дрона в заводи като този в Алабуга, Татарстан, под наименованието "Геран". Оценките сочат, че цената на един руски "Геран" може да варира между 30 000 и 70 000 щатски долара.

В същото време съвременна американска ракета въздух-въздух AIM-9 Sidewinder струва 400 000 до 500 000 щатски долара за брой. По-старите версии са по-евтини, около 200 000 до 300 000 долара.

Високопоставен служител на НАТО призна, че редовното използване на F-35 за унищожаване на безпилотни летателни апарати е безсмислено и Алиансът обмисля други контрамерки.

Изданието пише, че НАТО би могло да се поучи от Украйна, която сваля безпилотни летателни апарати с мобилни огневи екипи и разполага със специално оборудване за тяхното откриване.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски предложи на Полша помощ за свалянето на дроновете "Шахед".

"От снощи нашите военни споделят цялата информация, с която разполагаме, и ние продължаваме това сътрудничество", отбеляза украинският президент. Според него има няколко причини за подобно поведение от страна на Русия "и те са абсолютно очевидни за всички".

Зеленски добави, че страните трябва да работят по съвместна система за противовъздушна отбрана и да създадат ефективен въздушен щит над Европа. "Украйна отдавна предлага това и имаме конкретни решения. Трябва да отговорим заедно на всички настоящи предизвикателства и да бъдем готови за потенциални заплахи за всички европейци в бъдеще", подчерта държавният глава.

Той добави, че е необходимо също така съвместно и значително да се увеличи финансирането за производството на дронове прехващачи, "те вече са доказали своята ефективност".

Зеленски предложи на Полша помощ, обучение и експертен опит в свалянето на руски дронове, включително от типа "Шахед". "Премиерът Доналд Туск и аз се споразумяхме за подходящо сътрудничество на военно равнище. Ще координираме действията си и с всички държави членки на НАТО", отбеляза той.