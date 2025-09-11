Полша затвори границите си с Беларус

Ден след като дронове нарушиха полското въздушно пространство, Варшава затвори всички гранични пунктове с Беларус заради предстоящите военни учения между Минск и Москва. Полското оперативно командване на въоръжените сили въведе и ограничения за въздушния график по източните си граници с Беларус и Украйна.

Мерките няма да засегнат военната авиация, държавната авиация, линейки и други служби, които трябва да бъдат ангажирани в случай на природни бедствия, катастрофи, екологични заплахи или извънредни ситуации. Освен това могат да бъдат разрешени полети, свързани със защитата и контрола на критична инфраструктура. Същевременно използването на граждански дронове е напълно забранено в рамките на посочената зона.

Ограниченията последваха нахлуването на руски дронове в Полша в нощта на 10 септември. Най-малко 19 дрона влетяха в страната по време на масиран обстрел на Украйна. В допълнение към полските бойни самолети, изтребители на НАТО бяха използвани за прихващането им за първи път от началото на войната. Северноатлантическият алианс обаче отказа да счита атаката за атака, съобщи източник пред Ройтерс.

Премиерът Доналд Туск предупреди поляците да не се поддават на кампаниите за дезинформация на Москва и ги призова също така да не ги разпространяват. „Разпространяването на руска пропаганда и дезинформация в настоящата обстановка е действие, което вреди на полската държава и е директно насочено срещу сигурността на родината и гражданите“, написа Туск в „Екс“.

Той добави, че глупостта и определени политически възгледи не бива да бъдат приемани за „смекчаващи обстоятелства“ за подобни действия.

Полското министерство на цифровите дела също предупреди за дезинформация в интернет и вчера публикува списък с наративи, разпространявани от руски и беларуски източници.

Те включват твърдението, че Украйна иска да въвлече Полша във война с Русия и е изпратила дроновете срещу съседката си.

Министерството на цифровите дела също така заяви, че твърдението, че Полша е напълно безпомощна срещу дронове, е руска пропаганда и служи за разпространяване на паника.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Варшава, на което ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство.

Латвия последва примера

Латвия също ще затвори въздушното пространство на източната си граница с Беларус и Русия, заяви Андрис Спрудс, министър на отбраната на страната.

Ограниченията ще бъдат в сила до 18 септември, с възможност за удължаване, и на височина до 6 км. „Всичко, което е по-високо, не е засегнато. Ако някой се издигне по-високо, този въздушен трафик ще продължи. Заплахата е от безпилотни системи, работещи на по-ниска височина“, обясни Спрудс.

Според него, подобна мярка ще разшири възможностите за тестване на системи за наблюдение на въздушното пространство, моделиране и противодействие на операции с дронове, както и разполагане и обучение на допълнителни мобилни бойни подразделения. Ограниченията за полети бяха обсъдени предния ден на заседание на Съвета за национална сигурност на страната, заяви латвийският премиер Евика Силин.

„Събитията в Полша ни шокираха“, отбеляза тя, добавяйки, че ограниченията се въвеждат само в граничната зона, така че „самолетите на airBaltic ще летят, няма от какво да се тревожим“.