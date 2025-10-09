ЕП одобри резолюция, призоваваща за сваляне на руски дронове и самолети, нарушаващи въздушното пространство на ЕС

Европейският парламент (ЕП) одобри резолюция, призоваваща държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) да свалят въздушни цели, които незаконно нарушават техните граници. Това съобщава кореспондентът на Европейская правда от Страсбург.

Европейските депутати смятат, че руски самолети и дронове могат да бъдат свалени, ако нарушават въздушното пространство на държавите от ЕС.

469 евродепутати гласуваха ''за'' резолюцията, 97 бяха ''против'', а 38 се въздържаха.

"Европейският парламент... подкрепя всяка инициатива, която позволява на ЕС и неговите държави-членки да предприемат координирани, единни и пропорционални действия в отговор на всички нарушения на тяхното въздушно пространство, включително свалянето на въздушни заплахи“, се казва в резолюцията.

Поради това евродепутатите приветстват концепцията на ЕС за "стена от дронове“ и инициативата за наблюдение на Източния фланг.

Европейският парламент подчертава, че подривните и хибридни действия на Русия срещу ЕС могат да бъдат квалифицирани като "държавно спонсорство на тероризма“, дори ако тези действия не достигат прага на въоръжено нападение.

Евродепутатите също така призоваха Съвета на ЕС и Европейската комисия да "увеличат ефективността, както и да разширят санкциите и за други държави, които улесняват действията на Русия, по-специално за Беларус, Иран и Северна Корея.

Освен това Европейският парламент изискаха въвеждането на санкции срещу китайски компании, които доставят стоки с двойна употреба и военни продукти на Руската федерация, необходими за производството на дронове и ракети.

По време на срещата на Европейския съвет на 23-24 октомври в Брюксел, лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъдят проект на "пътна карта“ за прилагане на отбранителната стратегия на ЕС, която включва изграждането на "стена от дронове“.

Припомняме, че през последните седмици неидентифицирани дронове бяха регистрирани във въздушното пространство на редица страни от ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че според него Русия стои зад полетите на много дронове, видени над Германия.