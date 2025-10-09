Тайният тунел на императорите - бягство от тълпата в Колизеума

За първи път посетителите могат да се разходят по прохода

Римските императори са били звездата на всяко шоу в Колизеума, заглушавайки буйната хилядна тълпа, когато са се изправяли в императорската си ложа, за да пощадят живота на победен гладиатор или да го осъдят на смърт.

Те също така знаели как да се промъкнат до и от тази ложа незабелязано и без да се смесват с крещящата тълпа - знаейки едно-две неща за ВИП входовете, те използвали скрит тунел.

Този месец коридорът ще бъде отворен за туристи за първи път. „Това е изключително място и сега, когато е възстановено, светът най-накрая ще може да го види“, казва Алфонсина Русо, директор на обекта.

Започвайки от мястото, където се е намирала ложата от южната страна на Колизеума, тунелът минава под трибуните и се насочва под земята, извън арената. Следи от мазилка по стените и тавана са избледнели доказателства за релефи на акробати, които избягват диви животни по време на представления, както и за легнал Дионис, следван от танцуващи ученички.

„Все още може да се види шестото коремче на Дионис“, каза Анджелика Пухия, реставратор, посочвайки коремните мускули на бога.

Все още предстои да бъдат реставрирани мазилките в последния участък на тунела и първите посетители ще могат да наблюдават работата в процес на изпълнение. В подземния участък те ще могат да се възхищават на покривните прозорци, всеки от които е под различен ъгъл, за да улавя слънцето.

Първоначално стените са били облицовани с мрамор, който по-късно е заменен с мазилка.

Подземният поток е бил използван за наводняване на арената за морски битки и все още тече под обекта.

„Нищо не се е променило, днес все още е влажно“, каза Пухия.

Тунелът, открит през XIX век, спира след 55 метра. Останалата част е разрушена при изкопни работи за полагане на канализационни тръби преди век, така че никой не знае къде точно е излязъл някога.

Русо каза, че острият ляв завой преди тунелът да спре подсказва, че той води към залата за гладиатори до Колизеума.

„Смятам, че императорът е отивал там преди представленията, за да подкани гладиаторите да се бият по-усилено, след което е използвал тунела, за да заеме мястото си“, каза тя.

Пухия каза, че една градска легенда в Рим предполага, че тунелът свършва под църква на близкия хълм Целия.

„Говори се, че свещениците в базиликата на светите Йоан и Павел са говорили за вход на тунел“, каза тя.

Тунелът не е бил част от първоначалния проект на Колизея, който е открит през 80 г. от н.е. със 100 дни непрекъснати гладиаторски битки. Той е добавен около края на I век след Христа чрез пробиване на 13-метровите основи на арената, които са направени от бетон, подсилен с парчета вулканична скала.

„За да се направи този пробив, означава, че някой, който е бил наистина важен, наистина го е искал“, каза Пухия.

Датите, отпечатани върху тухлите в тунела, показват, че те са направени по време на управлението на Домициан.

Федерика Риналди, археолог, казва:

„Колизеумът е бил много политическо място, можело е да има проблеми и Домициан се е страхувал да не бъде нападнат, така че може да е наредил да се построи тунелът.“

По-късно проходът е наречен Тунелът на Комод по името на императора от II век, който е бил нападнат в Колизеума, вероятно в тунела. Комод имал много врагове благодарение на спираловидната си мегаломания, която го подтикнала лично да убие пет хипопотама, два слона, носорог и жираф в Колизеума.