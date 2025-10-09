Вучич: Потресен съм от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушение на Устава на ООН и Резолюция 1244

Президентът на Сърбия Александър Вучич

Ужасен съм от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушаване на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, както и от продължаващото въоръжаване на властите в Прищина. Това написа в социалната мрежа Х сръбският президент Александър Вучич.

"Вече е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че мечтае отново да възстанови Османската империя. Сърбия е малка страна, но ние добре разбрахме посланието”, написа още Вучич.

Албин Курти заяви, че поръчаните от Турция дронове "Skydagger" са пристигнали в Прищина.

Курти публикува във Facebook снимки на дронове на многофункционални камиони на летището в Прищина, добавяйки, че са пристигнали „хиляди дронове“. Според него, тези дронове е трябвало да пристигнат в Прищина през януари 2026 г., но са били доставени три месеца по-рано, в съответствие с договора с турската компания „Байкар“.

Дроновете Skydagger носят експлозиви и могат да атакуват движещи се и статични цели, като в зависимост от модела могат да носят взривни устройства с тегло от два до пет килограма.

Прищина преди това е придобила турски дронове TB2 "Байрактар" и американски дронове "Пума".

Според Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, КФОР е единствената въоръжена сила в Косово и Метохия, а този документ предвижда и демилитаризацията на т. нар. АОК и други въоръжени албански групировки.

