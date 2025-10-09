Вучич: Потресен съм от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушение на Устава на ООН и Резолюция 1244

Още по темата: Албания, Косово и Хърватия подготвят съвместна покупка на американски оръжия 12.08.2025 17:08

Ужасен съм от поведението на Турция и бруталното ѝ нарушаване на Устава на ООН и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, както и от продължаващото въоръжаване на властите в Прищина. Това написа в социалната мрежа Х сръбският президент Александър Вучич.

"Вече е напълно ясно, че Турция не иска стабилност в Западните Балкани и че мечтае отново да възстанови Османската империя. Сърбия е малка страна, но ние добре разбрахме посланието”, написа още Вучич.

I am appalled by Türkiye's behaviour and the brutal violation of the UN Charter and UN Security Council Resolution 1244, as well as the continued arming of the authorities in Pristina. It is now completely clear that Türkiye does not want stability in the Western Balkans and is… — Александар Вучић (@predsednikrs) October 8, 2025

Албин Курти заяви, че поръчаните от Турция дронове "Skydagger" са пристигнали в Прищина.

Курти публикува във Facebook снимки на дронове на многофункционални камиони на летището в Прищина, добавяйки, че са пристигнали „хиляди дронове“. Според него, тези дронове е трябвало да пристигнат в Прищина през януари 2026 г., но са били доставени три месеца по-рано, в съответствие с договора с турската компания „Байкар“.

Дроновете Skydagger носят експлозиви и могат да атакуват движещи се и статични цели, като в зависимост от модела могат да носят взривни устройства с тегло от два до пет килограма.

Прищина преди това е придобила турски дронове TB2 "Байрактар" и американски дронове "Пума".

Според Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, КФОР е единствената въоръжена сила в Косово и Метохия, а този документ предвижда и демилитаризацията на т. нар. АОК и други въоръжени албански групировки.