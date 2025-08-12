Правителствата на Албания, Косово и Хърватия подготвят съвместна покупка на американски оръжия. Този план е част от споразумението за отбранително сътрудничество, подписано през месец март тази година.

Трите държави работят по експертен план за общи поръчки, военни учения, обмен на разузнавателна информация и действия срещу хибридни заплахи. Планът се очаква да бъде представен за одобрение през следващият месец септември.

Тези дни стана ясно, че Военната академия на въоръжените сили на Албания ще получи нов кампус по стандартите на НАТО, проектиран от „Bofill Taller de Arquitectura“. В комплека ще има академични, тренировъчни, спортни, логистични и командни зони. Според албанския премиер Еди Рама "проектът е част от модернизацията на военната инфраструктура и отговаря на засиления интерес на младите към военните специалности".

Албанският президентът Байрам Бегай издаде указ за назначаване на генерал-лейтенант Арбен Кинджи за втори мандат като началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на страната. "Ще продължим трансформацията на армията и засилено сътрудничество с НАТО и международните партньори", каза Кинджи при получаването на втория мандат.