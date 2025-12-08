Албанец-пандизчия прави 4 пъти за смях надзирателите в Италия

Тома Толан духна в неделя сутринта от свръх охранявания затвор “Опера” край Милано

Наричат го “магьосникът-беглец”

Бяга като класик - реже решетки и се спуска по въже от навързани чаршафи

Албанският крадец и наркодилър Тома Толан направи за смях пазачите на италианските пандизи, след като в неделя сутринта духна от най-охраняваното на Апенините място за лишаване от свобада - затвора “Опера” край Милано. Там са заключени излежаващите доживотни присъди най-опасни мафиоти, но повод за искрения смях, раздрусал италианците в неделя, не е толкова изчезването яко дим на четирийсет и една годишния мъж от железобетонната крепост, над която и птиче не може да прехвръкне.

А фактът, че в дългата си кариера на запрян престъпник албанецът успява да намери безпроблемно свободата за четвърти път, като винаги негови “жертви” са все свръх-пазени зандани. Затова е известен както сред криминалния контингент между Алпите и Сицилия, както и сред охранителите на дранголниците из полуострова, с прякора “магьосникът на бягствата” или “магьосникът - беглец”.

Заслужава да се отбележи, че бягството на Тома Толан от затвора “Опера” на 7 декември призори е истинска класика в жанра - той прерязва решетките на прозореца с ножовка и се спуска от височина от 10 метра с въже от навързани чаршафи. А като стар познавач на режима на работа в италианските затвори, албанецът използва най-удобния момент - ранната неделна утрин, когато пазвантите не само са в намален празничен състав, но обикновено спят поради по-късното събуждане на пандизчиите в празничния ден. И по време на сутрешната си обиколка в 8 часа дежурните надзиратели намират леглото му празно, онемяват пред изразяните изкусно решетки и започват да се чудят как престъпникът, с когото е трябвало да се разделят чак през 2048 г., се е снабдил с инструменти и с толкова много чаршафи, че да спретне от тях нужното му дълго въже.

За това как точно е действал “магьосникът” ги информира неговият съкилийник, на когото Тома Таулант също предложил да избере свободата. Ама според собствените му думи той се бил уплашил и отказал да се възползва от предоставената му възможност, може би и защото му оставало да лежи по-малко от година. До външната дебела стена на пандиза ченгетата откриват и майсторски изобретената от Тома Толан метална кука, с която бил закачил нужната му за изкачване на последното препятствие стълба, сглобена от нарязани пластмасови дръжки на метли и здрав канап. За капак камерите на свръх пазената сива крепост край околовръстната магистрала на Милано заснели как 41-годишният мъж се отдалечава необезпокояван от “Опера” в 6:30 сутринта като алармената инсталация въобще не се включва.

В изпълнените със сарказъм и ирония към клетите пазачи на затворите дописки, пишещото братство на Апенините подчертава, че за изминалите десетина години това е четвъртото зрелищно духване на албанеца от добре охраняван италиански зандан. Преди това той бил правил за смях все със същата схема и подръчни средства пазвантите на дранголниците в Парма, в намиращия се североизточно от Рим град Терни и край Венеция. Като в биографията си на “магьосник - беглец” Тома Таулант има записана и една бляскава “международна изява”. Година след изчезването му яко дима от затвора в Парма, той е задържан в Белгия, където също успява да се озове на свобода, но след няколко месеца е арестуван и веднага е екстрадиран в Италия. Просто белгийските надзиратели не желаели да му сърбат още попарата и за това побързали да го пратят по живо, по здраво, на италианските си колеги...