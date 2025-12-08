Полша обмисля нов LNG терминал, за да оформи газовите потоци в Европа след Русия

Тъй като Европа се отдалечава окончателно от руския газ, Полша се стреми да се превърне в основна входна точка за глобалния LNG в Централна и Източна Европа - промяна, която би могла да промени потоците от гориво в региона и да даде на съседите ѝ по-стабилна алтернатива на вноса по тръбопроводи, пише Bloomberg.

Страната се осланя на инерцията, която натрупа, след като „Газпром“ намали доставките през 2022 г., когато ранната диверсификация на Полша я остави по-добре подготвена от много конкуренти. Сега, когато Европа планира да се откаже изцяло от руските доставки през 2027 г., Полша обмисля нова инфраструктура за втечнен природен газ, за ​​да се трансформира от самодостатъчно изключение в регионален портал.

Операторът на тръбопроводната мрежа, Gaz-System SA, ще реши до първата половина на следващата година дали да построи друг плаващ терминал за внос на втечнен природен газ (LNG) в Балтийско море, заяви главният изпълнителен директор Славомир Хинц в скорошно интервю, позовавайки се на „видимо увеличение на интереса към LNG, както в Полша, така и в други страни от нашия регион“.

Източноевропейската страна вече управлява терминал с капацитет от 8,3 милиарда кубически метра в балтийския пристанищен град Швиноуйшче и изгражда плаващ терминал с капацитет от 6,1 милиарда кубически метра, който се очаква да бъде готов през 2028 г. И двата терминала са напълно резервирани от държавната петролна и газова компания Orlen SA, а целта на допълнителния, който се разглежда, е да привлече други купувачи, също и от чужбина.

Докато Хърватия, Гърция и Литва също започнаха да навлизат на LNG пазара в региона, централната позиция на Полша в европейската газова мрежа би обединила няколко ключови маршрута за доставки. Например, тя би позволила гориво, внесено от САЩ, да се съхранява в огромни подземни хранилища в Украйна или да достига до съседи без излаз на море като Чехия, Словакия или Унгария.

„Полша има някои структурни предимства – най-важното е достъпът до морето“, каза Михайло Свишчо, анализатор в ExPro Consulting в Киев. „В продължение на десетилетия почти целият регион зависеше от руския газопровод и полагаше много ограничени усилия за диверсификация. Полша, за разлика от нея, продължаваше да развива собствена инфраструктура и това ранно начало сега я поставя в много по-силна позиция.“

Страната вече изпраща американски втечнен природен газ (LNG) към Украйна, а Orlen заяви, че е готова да увеличи транзита до над 1 милиард кубически метра през следващата година от 600 милиона кубически метра през 2025 г. Украйна също така внася LNG през Литва, като горивото преминава през полска територия - по-дълъг и по-скъп маршрут, който би могъл да бъде рационализиран, ако допълнителен капацитет за внос е наличен по-близо.

Водят се и разговори със Словакия, която търси алтернативи на руския газ.

В проучване за осъществимост миналия месец операторът Gaz-System заяви, че има търсене от 14 компании за използване на потенциалния нов терминал, като пиковите нужди надвишават планирания капацитет почти четири пъти. Проучването показа, че почти половината от газа може да бъде изнесен и че терминалът ще трябва да започне да работи през 2029 г. или 2030 г., за да отговори на търсенето.

Gaz-System сега води разговори с потенциални потребители, за да разработи формулата, която да направи терминала по-привлекателен.

Това може да е решаваща стъпка за осъществяването на амбициите на Полша за втечнен природен газ. Въпреки че превръщането в ключова част от европейския транзитен газов маршрут е добро за енергийната сигурност на страната, Мат Дринкуотър, ръководител на отдела за европейски газ в Energy Aspects Ltd., казва, че в момента има по-малко ползи за търговците.

„Участието на полския пазар е обременяващо“, каза Дринкуотър, позовавайки се на дългите срокове за регистрация и строгите разпоредби за сигурност на доставките. „Трябва да се свърши много работа от регулаторна гледна точка, за да се превърне Полша в привлекателен център за търговците.“