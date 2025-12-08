Германия разкритикува Стратегията за национална сигурност на САЩ

Още по темата: Кремъл: Нюансите на Стратегията за национална сигурност на САЩ са привлекателни за Русия 08.12.2025 13:40

В понеделник Германия разкритикува новата стратегия за национална сигурност на САЩ заради това, което тя нарече "критичния тон срещу ЕС".

"Отхвърляме частично критичните коментари, насочени към ЕС. Политическите свободи, включително правото на свобода на словото, са сред основните ценности на ЕС. Ние разглеждаме атаките в това отношение като идеология, а не като стратегия", заяви заместник-говорителят на правителството Себастиан Хиле на брифинг за пресата в Берлин, цитиран от Anadolu Agency.

"Ние също така категорично не сме съгласни с някои точки в геополитическия анализ. Стратегията не класифицира Русия като заплаха. Ние не споделяме тази оценка. Поддържаме съвместния анализ на НАТО, според който Русия е опасност и заплаха за трансатлантическата сигурност", добави той.

Новият документ за Национална стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата седмица, предизвика остри критики от европейски политици заради твърденията, че Европа цензурира свободата на словото и потиска политическата опозиция.

33-страничният документ обвинява европейските правителства, че се противопоставят на крайнодесните антиимигрантски движения. В него се твърди, че континентът е в икономически упадък и е изправен пред "реална и по-сериозна перспектива за цивилизационно заличаване" през следващите 20 години.

"По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейности на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие", се казва в документа.