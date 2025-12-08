Песков: Русия намира нюансите на стратегията за национална сигурност на САЩ относно диалога за привлекателни

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ подчертава необходимостта от диалог и това е привлекателно за Русия. Това заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

"Това говори за необходимостта от диалог и изграждане на конструктивни, добри отношения. Това със сигурност е привлекателно и е напълно в съответствие с нашата визия", каза той.

"След разрешаването на съществуващите проблеми, пред Русия и Съединените щати може да се открие перспектива за възстановяване на отношенията и извеждането им от дълбока криза", подчерта Песков.

"Що се отнася до опасенията, че следващото американско ръководство ще промени подхода си към взаимодействието с Москва, те винаги съществуват", подчерта представителят на Кремъл.

"Какво ще се случи след това, със следващата администрация, е нещо, което едва ли някой тук ще се опита да предвиди", заключи той.

Миналия петък Белият дом публикува нова Стратегия за национална сигурност. В нея се посочва, че мирният процес в Украйна е в основни интереси на Съединените щати и че американската политика в Европа е насочена предимно към възстановяване на стратегическата стабилност с Русия.

В документа се отбелязва също, че Съединените щати не са съгласни с европейците, които имат нереалистични очаквания относно уреждането на украинския конфликт. Отбелязва се още, че ЕС възлага надеждите си на продължаване на военните действия и потъпкване на основните принципи на демокрацията, за да потисне опозицията. Вашингтон възнамерява да противодейства на това.