Правителството на Зеленски саботира надзора, милиони долари са изчезнали

Правителството на Зеленски саботира западните инспекции. Стотици милиони долари изчезнаха без надзор. Сега Украйна рискува да загуби западната подкрепа

Разследване на „Ню Йорк Таймс“ обвинява украинското правителство под ръководството на президента Володимир Зеленски в систематично премахване на механизмите за независим надзор. Западните съюзници поставиха тези надзорни органи като условие за милиарди помощ, насочена към предотвратяване на корупцията в ключови държавни предприятия, цитиран от Berliner Zeitung.

Според разследването, което се основава на документи и интервюта с приблизително 20 западни и украински вътрешни лица, администрацията на Зеленски е попълнила така наречените надзорни съвети с лоялисти, оставила е местата вакантни или е забавила създаването им. Уставът на компанията е бил пренаписан, за да се ограничи контролът. Това е позволило стотици милиони долари да бъдат изразходвани без външен надзор.

Държавната компания за ядрена енергия е под щателен контрол

В центъра на спора е държавната компания за ядрена енергия „Енергоатом“. Антикорупционните органи обвиняват членове на вътрешния кръг на Зеленски в присвояване и пране на 100 милиона долара. Правителството обвинява надзорния съвет за провалите – но както разкрива разследването на „Ню Йорк Таймс“, то умишлено е ограничило способността на съвета да действа.

Намесата започна още преди руската инвазия през 2022 г. Володимир Кудрицки, бивш ръководител на оператора на електроенергийната мрежа „Укренерго“, съобщава за натиск от министъра на енергетиката Герман Галушенко да назначи неквалифицирани лица на ръководни позиции. Когато Кудрицки се съпротивлява, в крайна сметка е уволнен чрез манипулирано гласуване в надзорния съвет.

Западните донори толерираха злоупотребите

Правителството забави подписването на договори за надзорния съвет на Енергоатом с месеци. Когато съветът най-накрая започна работа през януари, едно място остана вакантно, което създаде патова ситуация между чуждестранни експерти и представители на правителството. Разследващите твърдят, че през този период украински служители са организирали схема за подкупи, при която изпълнителите е трябвало да плащат подкупи до 15 процента.

Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната, създадена след скандали с оръжия, също работеше месеци наред без функциониращ надзорен орган. Първият ѝ директор, Марина Безрукова, съобщи за натиск от Министерството на отбраната да одобри съмнителни договори. Когато надзорният комитет удължи договора ѝ, министерството просто измени устава на агенцията и пое контрола.

Въпреки проблемите, Западът продължи да превежда пари.

Кристиан Сюзе, специален пратеник на Норвегия за Украйна, признава: „Грижим се за доброто управление, но трябва да приемем този риск. Защото е война. Защото е в наш интерес да помогнем на Украйна финансово.“

Във вътрешен доклад Европейската комисия предупреди за „продължаваща политическа намеса“ и определи подкопаването на надзорните органи като критичен проблем. Говорител на ЕС подчерта, че няма доказателства за злоупотреба с еврофондове, но не коментира разкритията за корупция.

Скандалите значително отслабват позицията на Зеленски и застрашават стремежите на Украйна за членство в ЕС и НАТО. Арвид Тюркнер от Европейската банка за възстановяване и развитие предупреждава: „Ще има повече колебания за предоставяне на големи суми пари.“

Осем души, включително бивш бизнес партньор на Зеленски, са обвинени в присвояване, пране на пари и незаконно обогатяване. Бивш вицепремиер е обвинен в присвояване на над 1,3 милиона долара. Министърът на енергетиката Халушенко наскоро подаде оставка на фона на разследването.

Съветник на Зеленски отказа коментар, отбелязвайки, че надзорните органи не са отговорност на президента.