Рустем Умеров: Зеленски ще получи документите с мирния план днес

Украинският президент Володимир Зеленски днес ще получи пълна информация за диалога между преговарящия екип на Киев и американските официални представители, както и всички документи, свързани с предложението за мир, съобщи високопоставеният преговарящ Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

В публикация в приложението „Телеграм“ Умеров уточни, че основната цел на преговорите в САЩ е била украинският екип да се запознае с всички чернови на предложенията и разговорите на САЩ с Москва.

„Заедно с всички партньори трябва да направим всичко възможно за достоен край на тази война“, заяви той.