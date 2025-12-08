Макрон, Мерц и Стармър се срещат със Зеленски в Лондон

Британският премиер Киър Стармър ще посрещне украинския президент Володимир Зеленски днес в Лондон за обсъждания на плановете за мир в Украйна, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.

В срещата ще участват още френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц. Очаква се фокусът да е върху това какъв да бъде отговорът на американските предложения за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски пристига в Лондон, след като украински представители в продължение на три дни обсъждаха с американски представители предложенията на САЩ за мир и на фона на натиска, който Белият дом упражнява върху Киев да приеме сделката.

През уикенда Зеленски каза, че е обсъдил "следващите стъпки" със съветници на американския президент Доналд Тръмп и че е "решен да продължи да работи добросъвестно".

Украйна и европейските ѝ съюзници вероятно ще настояват на това евентуално спиране на огъня да бъде договорено с гаранции както от САЩ, така и от "коалицията на желаещите", предвиждана от Великобритания и Франция.