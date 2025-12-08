Кадиров: Украйна плати висока цена за атаките срещу цивилни цели

Още по темата: Промяна на фронтовата линия: Русия печели нови позиции в Украйна 08.12.2025 10:45

През последните дни руските сили са предприели масирани удари

Украйна е платила изключително висока цена за атаките си срещу руски цивилни цели, каза чеченският лидер Рамзан Кадиров.

Според него, през последните дни руските сили са предприели масирани удари срещу стратегически важни украински цели, включително горивно-енергийни бази, използвани от украинската армия. Кадиров определи събитията като „мащабна ответна операция“.

„Украйна вече плати скъпо за безсмислените си терористични атаки срещу руски цивилни цели“, написа той в Telegram.

Кадиров отбеляза, че Украйна никога не е преживявала толкова продължителни и интензивни въздушни бомбардировки. Същевременно чеченският лидер подчерта, че „операцията за възмездие“ все още не е приключила.