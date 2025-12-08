Финландия е готова за война: Създаде първата мрежа от подземни градове - пътища, болници, къщи

С дълга граница с Русия, Финландия построи гигантски подземни убежища под няколко града след Втората световна война и продължава да ги развива и днес. Наскоро създаде първата мрежа от взаимосвързани подземни градове, готови за разполагане във всеки един момент, пише Newsweek.

Финландия наскоро шокира света с иновация в областта на гражданската безопасност - първата взаимосвързана подземна градска мрежа за аварийни ситуации в света.

Хелзинки крие огромен подземен град, построен като бомбоубежище след Втората световна война. Днес масивната мрежа не е бездействаща - жителите я използват за ежедневни развлекателни дейности, от фитнес зали до кафенета.

Но Финландия никога не е спирала да се готви за война и в контекста на войната, започната от Путин в Украйна, се мобилизира още по-силно.

Наскоро Финландия разработи първата в света мрежа от взаимосвързани подземни градове, доказвайки за пореден път защо е световен лидер в безопасността, инженерството и бъдещото планиране.

Финландската мрежа от подземни градове се използва и в мирно време за ежедневни развлекателни дейности.

Под много финландски градове се крие огромен скрит свят, предназначен да защити милиони хора по време на война или природни бедствия: Тунели, свързващи цели райони; Подземни болници и приюти; Водни, енергийни и комуникационни центрове, изградени дълбоко под земята; Пространства, които могат да се трансформират в домове, командни центрове или безопасни зони за минути; Температурно контролирани, напълно захранвани, устойчиви на бедствия конструкции

Финландската мрежа от взаимосвързани подземни градове е проектирана да поддържа функционирането на обществото дори по време на: Природни бедствия; Масови прекъсвания на електрозахранването; Военни заплахи; Екстремни метеорологични явления; Кибер или инфраструктурни атаки.